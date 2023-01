Die jungen „Plattler“ kommen

Die Kothbergtaler Plattlergruppe gibt es schon über 40 Jahre. Nach der Corona-Zwangspause startete die Truppe im Vorjahr wieder voll durch. „Wir hatten wieder unsere Auftritte auf einem Flusskreuzfahrtschiff entlang der Donau und noch einige Auftritte in der näheren Umgebung. Doch es fehlte uns an Nachwuchs“, erklärt Obmann Franz Aigner. Ein Umstand, der sich durch einen Projektunterricht in der Mittelschule, initiiert von Lehrerin Elisabeth Simetzberger, zum Guten gewendet hat. „Da sich einige Schüler dazu gemeldet haben, haben wir beschlossen, Jungplattlerproben zu veranstalten. Seitdem machen wir immer eine Stunde vor unserer regulären Probe eine Einheit für unsere Jugend“, freut sich Aigner über das Interesse der elf bis 13-Jährigen. Geübt werden jetzt mal einige Grundschläge, auf denen die meisten Plattlerstücke aufbauen. „Bei uns sind das der 11er-Schlag und der 6er-Schlag“, erklärt der Obmann, der sich über weitere Interessenten freut und diese gerne bei einer Probe willkommenheißt (Kontakt unter 0664/5221410).

Bereits im Sommer wird der Nachwuchs bei dem ein oder anderen Auftritt der Plattlergruppe zu sehen sein oder bei spontanen Lunzrunden durch den Ort ziehen.

