Lunz am See Familienbauernhof Glockriegl mit Sicherheitsplakette ausgezeichnet

Lesezeit: 2 Min L/ Lena Hackl /Schülerin des BORG Scheibbs

Bei der Überreichung der Sicherheitsplakette, von links: Ybbstaler Alpen-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer, Tourismus-Gemeinderat Michael Mayr, Peter und Herta Grasberger, Bürgermeister Josef Schachner, Altbauer Engelbert Grasberger, SVS NÖ-Landesstellendirektor Johann Tritremmel, Angelika Grasberger, SVS-Sicherheitsberater Günther Pfeiffer und Peter Grasberger. Foto: Urlaub am Bauernhof

D er Familienbauernhof Glockriegl in Lunz am See erhält Sicherheitsplakette von Sozialversicherung der Selbstständigen.