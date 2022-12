Jugendlicher unternahm „Spritztour“ in gestohlenem Auto

Vergangene Woche musste sich der 16-Jährige vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Laut seinen Aussagen war er in dieser Julinacht mit Freunden in Scheibbs unterwegs. Als er alleine übrig blieb und nicht mehr nach Hause kam, beschloss er, ein Auto zu suchen, das er benutzen konnte. Zwischen zwei und drei Uhr morgens fand er einen Fiat, der angeblich nicht abgeschlossen war, und der Schlüssel lag in der Mittelkonsole.

Der 16-Jährige gab an, zuerst nach Loosdorf gefahren zu sein. Dort in der Park&Ride-Anlage am Bahnhof montierte er die Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges ab und tauschte sie mit denen des gestohlenen Fahrzeuges und fuhr über Scheibbs nach Lunz. „Ich dachte, mit Kennzeichen aus einem anderen Bezirk würde mich die Polizei nicht so schnell entdecken“, behauptete der Angeklagte vor Gericht. Laut dem Besitzer des Autos war der Jugendliche aber insgesamt 500 Kilometer gefahren. Dies bestritt der 16-Jährige.

Zugegeben hat er aber vor Gericht, dass er den gestohlenen Wagen eigentlich verstecken und für sich selbst behalten wollte. Allerdings war er, als er in Lunz ankam, zu müde gewesen, um das Auto noch im Wald zu verstecken. Eine Nachbarin soll ihn beobachtet haben, wie er das Fahrzeug auf einem Parkplatz nahe seiner Wohnung abstellte, und alarmierte die Polizei.

Kratzer an Fahrertür und Felgen sowie Dellen im Dach

Im gestohlenen Auto wurden die abmontierten Kennzeichen und die E-Card des Jugendlichen gefunden. So konnte ihn die Polizei schnell identifizieren. Während der Spritztour wurde der Wagen auch beschädigt, neben Kratzer an Fahrertür und Felgen fanden sich auch Dellen im Dach. Der Schaden soll über 9.000 Euro betragen. Auch die gestohlenen Kennzeichen wurden an ihren rechtmäßigen Besitzer, einen Polizisten, zurückgegeben.

Der Lunzer wurde zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Für seine dreijährige Bewährungszeit wurde ihm Bewährungshilfe angeordnet. Für die Schäden am gestohlenen Fahrzeug muss er 3.000 Euro Schadenersatz zahlen.

