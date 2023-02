Neue App: Wildnis zum Mitnehmen

Ab 16. Februar kann man sich wieder für die begehrten Exkursionen ins Wildnisgebiet Dürren stein-Lassingtal anmelden.

Eine Exkursion wird am besten mit einem Besuch im Haus der Wildnis in Lunz am See kombiniert. Wer die 700 Quadratmeter große Ausstellungsfläche auf eigene Faust erkunden möchte, kann dafür nun neuerdings auch die App Hearonymus verwenden. Durch einen einfachen Download verwandelt sich das eigene Handy damit in einen Audioguide, dessen Texte dann auch von unterwegs abgerufen werden können.

16 Stationen in einer App erklärt

Ob nun die Auswirkungen des Klimawandels auf den Lunzer See erklärt werden, ein mit Lichtern ausgestattetes Baummodell das „Wood Wide Web“ illustriert oder anhand eines toten Baumstammes die sogenannte „Kadaververjüngung“ dargestellt wird – in der App findet man zu jeder Station erklärende Texte sowie Bilder und Videos. Insgesamt stehen rund 40 Minuten Audioführung zur Verfügung. Besonders praktisch: Wer es zu Hause noch einmal genau wissen will, kann die Dateien jederzeit wieder abrufen. Auch eine Vorbereitung auf den Ausstellungsbesuch ist damit vorab möglich.

„Mit diesem Audio-Guide schaffen wir ein niederschwelliges Angebot für unser Publikum. Ein Smartphone haben mittlerweile die meisten und die App ist kostenlos. Sie ermöglicht ein unabhängiges Erkunden im Haus der Wildnis“, erklärt Standort-Leiterin Katharina Pfligl. Für jene, die den persönlichen Austausch schätzen, gibt es selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit einer Führung mit einem Guide. Das Haus der Wildnis ist von Mittwoch bis Montag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mithilfe modernster Technik ermöglicht die Ausstellung faszinierende Einblicke in diesen letzten größten Urwaldrest des Alpenbogens, ohne dem sensiblen Ökosystem durch intensive Begehungen zu schaden.

www.wildnisgebiet.at

