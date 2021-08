Luftproben, die mithilfe von Pollenfallen eingefangen werden, bilden das Fundament für ausführliche Polleninformationen. Derartige Messungen finden bereits seit 1984 regelmäßig in Niederösterreich statt. Die erste Messstelle wurde in Lunz am See aufgestellt und bis 2009 durchgehend betrieben. „Seit dem Vorjahr werden in Lunz nun wieder Pollendaten gesammelt. Seit diesem Sommer auf dem Seegrundstück des WasserClusters Lunz“, gibt die niederösterreichische Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig Auskunft über die aktuelle Situation.

Pollenfalle für präzise Prognosen

Das Land NÖ finanziert nun eine weitere Pollenfalle in der Gemeinde. „Die vierte Pollenfalle wird noch präzisere Prognosen des Pollenwarndienstes ermöglichen und detaillierte Informationen für Pollenallergiker bereitstellen“, zeigt sich Ulrike Königsberger-Ludwig erfreut.

In Lunz am See befindet sich die Pollenfalle außerdem, biogeografisch gesehen, in einer vorteilhaften Region in den nördlichen Kalkalpen. Dieser Raum ist seit mehreren Jahren nur durch eine Pollenfalle im Bundesland Salzburg vertreten und kann daher keine lückenlosen Informationen für Pollenallergiker in Niederösterreich bereitstellen.

„Die Messstelle wird aufgrund der besonderen regionalen Charakteristik das aktuelle Bild des Pollenflugs genauer bestimmen.“ Ulrike Königsberger-Ludwig

„Die neue Pollenfalle in Lunz hingegen liefert aussagekräftige Daten für etwa ein Viertel Niederösterreichs. Die Erschließung ist deshalb nicht nur für lokale Einwohner, sondern auch für zahlreiche Touristen von großer Bedeutung“, hält die Landesrätin fest. Uwe Berger, Leiter des österreichischen Pollenwarndienstes, ergänzt: „Die Messstelle wird aufgrund der besonderen regionalen Charakteristik das aktuelle Bild des Pollenflugs genauer bestimmen.“

Neben den detaillierten Informationen für Pollenallergiker liefert die Pollenfalle auch Daten über die Veränderungen in der Flora, was aufgrund des Klimawandels von großer Bedeutung ist. „Außerdem stehen die Daten dem WasserCluster für eigene Auswertungen zur Verfügung“, fügt Uwe Berger hinzu.

Der Pollenwarndienst gibt online unter www.pollenwarndienst.at Auskunft über aktuelle Belastungen. Parallel dazu informiert auch eine Gratis-App über die Pollensituation.