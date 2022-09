Lunz am See Prämierung der Wildnistorte

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Ein Jahr Haus der Wildnis und 20 Jahre Wildnisgebiet Dürrenstein werden beim Regionsfest am 3. und 4. September gefeiert. Foto: Claudia Christ Foto: Claudia Christ

B eim Regionsfest am kommenden Wochenende in Lunz am See wird einiges geboten und oben drauf noch die die beste Wildnistorte gekürt.