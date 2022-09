Region feierte das Haus der Wildnis bei Regionsfest

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In Lunz steppte vergangenes Wochenende der Bär. Zum zweiten Mal lockte das Regionsfest vor dem Haus der Wildnis viele Besucher an. „Ein Jahr nach der Eröffnung dieser modernen Ausstellung kann die Region stolz auf das gelungene Projekt sein“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf beim Festakt mit Frühschoppen am Sonntag. Neben dem ersten Geburtstag des Haues gab es aber auch noch 20 Jahre Wildnisgebiet und fünf Jahre UNESCO Weltnaturerbe des größten Urwaldes des Alpenbogens zu feiern.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf

Bürgermeister Josef Schachner und Wildnisgebiet-Geschäftsführer Christoph Leditznig konnten am Sonntag deshalb auch zahlreiche Gäste im Festzelt begrüßen. „Nachdem am Freitag die Jugend und am Samstag die Familien auf ihre Rechnung kamen, ist heute mit dem ORF-Radio NÖ Frühschoppen hier der Höhepunkt. Lunz lebt auf. Es freut mich riesig, dass so viele der Einladung gefolgt sind“, sagte Schachner.

Bereits am Samstag stand neben musikalischen Highlights die Prämierung der Wildnis-Torte aus den 12 Einreichungen am Programm. Die junge Lunzerin Celina Stadler gewann mit ihrer Baumstamm-Torte die Gesamtwertung. In der Kategorie „Aussehen“ siegte die Köstlichkeit von Rosa Scherzer aus Wieselburg. Darauf war der Obersee zu sehen. Geschmacklich am besten fanden die Juroren die Wildnistorte von Brigitte Leichtfried aus Lunz.

Highlight war die lange Tafel in der Begegnungszone. Und auch die Spielstationen für die Kinder, Musik sowie Speis und Trank von Lunzer Vereinen sorgten für gute Stimmung im Ortszentrum.

