Pfarrhaushälterinnen: „Gute Seelen“ der Pfarrhäuser

Gemeinschaftstag der Pfarrhaushälterinnen in St. Pölten, von links, vorne: Theresia Teufel (in Ruhe, davor Pfarre St. Peter/Au), Christiane Sulzenauer (in Ruhe, davor Pfarre Neuhofen), Jubilarin Margret Pöchhaker (Dom und Lunz am See), Maria Gedl (in Ruhe, davor Purgstall), Lotte Steinauer (in Ruhe, davor St. Peter/Au); zweite Reihe: Eveline Merkinger (Pfarre Weißtrach), Helene Schäffler (in Ruhe, davor Pfarre Petzenkirchen), Norbert Burmettler (ehemaliger Dompfarrer), Generalvikar Christoph Weiss, P. Alois Köberl (Stift Melk) und Andrea Leuthner (Sekretariat Berufsgemeinschaft Pfarrhaushälterinnen).

Foto: Diözese St. Pölten