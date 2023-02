Verein „Groß und Klein“: Spiel und Spaß zu jeder Jahreszeit

Mehr Freizeitangebote für Kinder: Das macht sich der Verein „Groß und Klein“ in Lunz seit Juli 2018 zur Aufgabe. In der Freizeitgestaltung der Gemeinde sahen engagierte Mütter, allen voran Obfrau Andrea Schagerl, damals viele ungenutzte Möglichkeiten und setzten dem mit der Vereinsgründung ein Ende. Seither stehen die Freizeitaktivitäten der Lunzerinnen und Lunzer ganz im Zeichen von Spiel und Spaß für die ganze Familie. Nicht nur im Winter organisiert der Verein mit Skikursen für Kindergartenkinder am hauseigenen Maiszinken ein buntes Programm. Das ganze Jahr über gibt es für die Kleinen bei Erste-Hilfe-Kursen, regelmäßigem Kleinkinder-Turnen, Spiel und Tanz im Skistadl Kasten, einem großen Familienfest im Sommer und bei Besuchen bei der Feuerwehr oder bei der Bergrettung viel zu entdecken und zu lernen.

„Wir können froh sein, dass wir einen so engagierten Verein in unseren Reihen haben, der sich immer wieder was Neues für unsere Jüngsten einfallen lässt“, zeigt sich Bürgermeister Josef Schachner erfreut über das Angebot in Lunz.

Bereits seit mehr als vier Jahren setzt der heute neunköpfige Vereinsvorstand seine Ideen für vielfältige Aktivitäten in die Tat um, ganz zur Freude von rund 90 Familien, welche das spannende Angebot regelmäßig nutzen.

„Wir vom Verein ‚Groß und Klein‘ freuen uns sehr, dass wir so viel Zuspruch für unsere Aktivitäten auch seitens der Gemeinde erfahren“, ist Obfrau-Stellvertreterin Manu Mayr stolz auf die Aktivitäten des Vereins, die aus dem Freizeitangebot in Lunz nicht mehr wegzudenken sind.

Auch am Faschingsdienstag wartet dank der Arbeit des Vereinsvorstandes in der „Discothek Schistadl“ ab 14 Uhr ein buntes Kinderprogramm mit Kasperltheater, Schätzspiel, Kinderdisco sowie Witze-Wettbewerb auf die kleinen Besucher.

