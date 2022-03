„wellenklaenge“ im Zeichen von „Mut & Gerechtigkeit“

Vor 25 Jahren gründete Suzie Heger das Festival „wellenklaenge“. Eine Erfolgsgeschichte, die alljährlich viele Kunst- und Musikliebhaber nach Lunz am See lockt. 1997 hat Heger mutig damit begonnen, und die jetzigen Intendanten Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer führen es fort und werden es im 25. Jubiläumsjahr noch mutiger präsentieren. Denn das diesjährige Motto, das am 15. Juli eröffnet wird, lautet „Mut und Gerechtigkeit“.

Drei Wochenenden lang wird ein modernes, zeitgenössisches Programm geboten. Beim Auftakt mit dem Jubiläumskonzert stehen Yasmo & die Klangkantine sowie Mieze Medusa und Elif Duygu auf der Seebühne.

Weitere Informationen zum Festival und Tickets gibt es unter www.wellenklaenge.at.

