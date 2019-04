Handarbeiten erzählen Geschichte und Geschichten .

Die Ausstellung „Handarbeiten erzählen Geschichte und Geschichten“ wurde am Samstag im Amonhaus in Lunz feierlich eröffnet. Die Schau ist bis am 26. Oktober, jeweils am Mittwoch und Samstag, von 10 bis 12 Uhr für Besucher geöffnet.