Purgstall: Maibaum, Grillhendl und viel Musik

Das Maifest des ÖKB auf dem Kirchenplatz in Purgstall übertraf alle Erwartungen der Veranstalter rund um Obmann Franz Wieser. War das Wetter beim Maibaumaufstellen und -kraxeln am Samstag noch etwas unberechenbar gewesen, strahlte am nächsten Tag ununterbrochen die Sonne und brachte einen wahren Besucheransturm.

Mittags bildeten sich lange Warteschlangen vor der Grill-Station. Wer keinen Tisch ergattern konnte, musste auf Take Away von Hendl und Würstel umsteigen. Obmann Franz Wieser feierte übrigens am Sonntag seinen Geburtstag und wurde von den Kameraden mit Musik gebührend gefeiert.

