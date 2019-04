14 Gemeinden im Melker Alpenvorland haben sich unter der Dachmarke „alpenvorlandRADELN“ ganz dem Rad verschrieben. Mit neuer Beschilderung der vier Radrouten in der Region, 19 neuen beschilderten Radrunden in den Gemeinden, dem Wallfahrtsradeln am Manker Wallfahrerweg sowie drei Mountainbikestrecken im hügeligen Hinterland.

Herzstück ist der neue elf Kilometer lange Radweg Krumpe von Mank bis Bischofstetten auf der ehemaligen Bahntrasse. Mehr als 300 Kilometer bestens beschilderter Radwege lassen sich jetzt im Melker Alpenvorland befahren. Mit Fahrrad, E-Bike, Rennrad oder Mountainbike. Dazu finden sich viele Radler-Wirte und Wirtshauskulturbetriebe, nette Rastplätze und Top-Radfachgeschäfte in den Orten und entlang der Radrouten.

Neben neuen Strecken und bester Beschilderung gibt es ab jetzt auch beschilderte Verbindungen zum Donauradweg, zur Ötscherlandradroute, zum Pielachtalradweg, zum Traisentalradweg und in die Landeshauptstadt St. Pölten.

Unter dem Markennamen alpenvorlandRADELN präsentiert sich die Region zwischen Wachau und Ötscherland mit neuer Radkarte und dem neuen Rad-Magazin „sattelfest“ als neue Top-Region für die sattelfesten Zweiradsportler zwischen Wachau, Ötscherland und der Landeshauptstadt.

In Mank wird am 27. April ab 14 Uhr mit einer Radio 4/4-Sendung von ORF Radio-NÖ dieses Auftaktfest mit Moderator Hannes Wolfbauer und den Schlagerstars Marlena Martinelli und Oliver Haidt, der Musikkapelle Mank und bestem Kulinarium gefeiert. Der Eintritt ins Festzelt beim Alten Bahnhof ist frei!

Die neue Gratis-Radkarte „alpenvorlandRADELN“ sowie das aktuelle Rad-Magazin „sattelfest“ ist kostenlos bei der Stadtgemeinde Mank unter 02755/2282 oder stadtgemeinde@mank.at, bei allen alpenvorlandRADELN-Gemeinden sowie bei Mostviertel Tourismus, 07482/20444 oder info@mostviertel.at erhältlich.