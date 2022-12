Gericht Mann legte sich mit Wieselburger Polizei an

E in 35-Jähriger versuchte, nachdem er sich weigerte seine Rechnung in einer örtlichen Bar zu bezahlen, die Tür der Polizeiinspektion Wieselburg einzutreten. Dafür musste er sich am Landesgericht St. Pölten verantworten.