Mannequins

André Cartier und Marcella Minelli sind die Mannequins. Ihr erster Auftritt nach der Coronapause am 4. Juni im Arkadenhof von „Maximahl – Das Wirtshaus“ von Markus Dienstbier in Ybbs ist ausverkauft. Jetzt gibt es einen zweiten Termin am Freitag, 5. Juni, 18 Uhr.