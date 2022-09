Scheibbser Stadtkapelle räumte ab: „Wir haben nicht damit gerechnet!“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wohin man auch blickte, sah man am 27. August auf der Sportanlage Edelhof in Zwettl staunende Zuschauer, stolze Ehrengäste sowie aufgeregte Musikerinnen und Musiker. Grund dafür war die Landeswertung „Musik in Bewegung“, die anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes über die Bühne ging.

„Ihr Musikerinnen und Musiker seid das Blut in den Adern unserer musikalischen Bewegung. Ohne Blasmusik geht nichts in unserem Land“, bedankte sich Landesobmann des NÖBV Bernhard Thain bei den anwesenden Musikanten.

Für den landesweiten Wettbewerb qualifizieren konnten sich nur jene Musikkapellen mit den höchsten Punktezahlen der letzten Bezirksmarschbewertungen. Vor insgesamt über 1.000 Zuschauern stellten zwölf Musikkapellen aus ganz Niederösterreich dann ihr Können in der Marschmusik in den Wertungsstufen C, D und E mit kreativen Musikdarbietungen und ausgeklügelten Marschformationen unter Beweis. Dabei musste in jeder Kategorie unter den strengen und genauen Blicken der Jury außerdem ein Pflichtteil absolviert werden.

Großer Jubel bei den Scheibbser Landessiegern

Besonders beeindruckt waren die Juroren von der Stadtkapelle Scheibbs, die bei ihrem Auftritt mit den Märschen „Dir zum Gruß“ und „Der Ennstaler“ glänzte. Belohnt wurden die 43 talentierten Musikerinnen und Musiker mit der Goldmedaille, was sie zum Landessieger der Stufe D macht.

„Mir war es eine riesige Ehre, dass wir uns überhaupt qualifiziert haben. Dass wir in unserer Stufe Landesmeister geworden sind, ist natürlich umso schöner. Die Erfahrung war für jeden einzelnen Musiker etwas ganz Besonderes“, zeigt sich Stabführer der Stadtkapelle Scheibbs Georg Speiser erfreut über den Ausgang des Bewerbs.

„Wir haben trotz der Aufregung unser Bestes gegeben und gehofft, damit den Sieg zu erringen. Vor so einem großen Publikum mit all den Ehrengästen waren alle Musiker natürlich noch mal mehr angespannt“, verdeutlicht Speiser die Nervosität der Musikanten angesichts der hohen Zuschauerzahlen, die weder der NÖBV noch die teilnehmenden Musikvereine erwartet hatten. Dabei gab es für die Stadtkapelle keinen Grund zur Aufregung, denn die Monate Juli und August standen mit intensiven Proben ganz im Zeichen der Vorbereitung für den großen Auftritt. „Alle Musiker haben ihren Urlaub extra so gelegt, dass sie bei möglichst vielen Proben dabei sein können“, gibt Speiser einen Einblick in die vergangenen Monate.

Und die Mühe hat sich gelohnt: Über ihre Auszeichnung als Landessieger ist die Stadtkapelle besonders stolz, denn bei einer so starken Konkurrenz ist der Sieg nicht selbstverständlich. Wir konnten es gar nicht glauben, dass wir die beste der besten Kapellen sind.“ Gefeiert wurde der verdiente Sieg bis in die Morgenstunden.

Auch die Freude in der Heimatgemeinde ist groß. Am Freitag, 9. September, werden die Landessieger daher um 17.30 Uhr am Scheibbser Kirchenplatz geehrt.

