FH Wieselburg: Mehr Nachhaltigkeit in der Medizin

Die meisten modernen Insulinpumpen und Blutzuckersensoren sind trotz einer Vielzahl elektronischer Komponenten Wegwerfgeräte. Obwohl das Gesundheitswesen weltweit mehr CO2 als Flugverkehr oder Schifffahrt verursacht, wird dieser Aspekt selten thematisiert. FHWN-Student Timo Pfau hat sich in seiner Abschlussarbeit im Rahmen des Masterstudiums Produktmarketing & Innovationsmanagement am Campus Wieselburg der Problematik gewidmet.

Schätzungen zufolge leiden weltweit etwa 463 Millionen Menschen an Diabetes, das entspricht ungefähr jedem elften Erwachsenen. Berechnungen der International Diabetes Federation (IDF) zufolge wird sich diese Zahl bis 2045 sogar auf über 700 Millionen erhöhen. Der größte Teil davon braucht täglich Insulinpumpen und Blutzuckermesser, um den Blutzuckerspiegel auf einem konstanten Level zu halten. Beide Geräte sind seit jeher Wegwerfgeräte – was die Umwelt schwer belastet.

Eine Frage der Akzeptanz

Timo Pfau nahm diese Tatsache zum Anlass, sich in seiner Masterarbeit mit der Frage der Akzeptanz ressourceneffizienter Insulinpumpen & Blutzuckersensoren auseinanderzusetzen. Hintergrund der Arbeit ist die Tatsache, dass neue Technologien oft zu Beginn in manchen Bereichen den alten Technologien unterlegen sind, bevor sie diese qualitativ deutlich überragen. „Beispielsweise waren die ersten digitalen Kameras in Bezug auf Bildqualität den analogen Modellen deutlich unterlegen. Bei der Entwicklung neuer Technologien ist es daher notwendig, zu untersuchen, wie sie trotz Unterlegenheit in manchen Belangen markttauglich sein können bzw. welche Aspekte in der Kundenerwartung unerlässlich sind“, erklärt Studiengangsleiter Joachim Traun.

FHWN-Student Timo Pfau nahm das Thema Nachhaltigkeit in der Medizin in seiner Master-Abschlussarbeit am Campus Wieselburg unter die Lupe. Foto: FHWN

Die Grundfragen, denen Pfau nachging und die er auch 134 Testpersonen stellte: Welche Faktoren beeinflussen die Nutzungsabsicht von ressourceneffizienten Blutzuckersensoren und Insulinpumpen bei Diabetikerinnen und Diabetikern? Unter welchen Voraussetzungen nutzen Patientinnen und Patienten also ressourcenschonende Geräte, die zwar besser für die Umwelt sind, aber (noch) „umständlicher“ zu handhaben sind?

„Der Wandel muss im System stattfinden“

In der Arbeit hat sich gezeigt, dass es in Bezug auf Diabetes-Utensilien und Nachhaltigkeit noch sehr viel zu tun gibt: Sie legt dar, welche Ressourcen hier in welchem Ausmaß verbraucht werden, wie die Entsorgung der Geräte vor sich gehen sollte und welche Faktoren die Akzeptanz ressourceneffizienter Geräte beeinflussen.

„Interessanterweise ist der einzige signifikante Faktor, der einen eindeutigen Einfluss auf die Nutzungswahrscheinlichkeit ergeben hat, unterstützende Rahmenbedingungen - also vor allem die Betreuung, die Patientinnen und Patienten durch das Gesundheitssystem wie Ärzte oder medizinisches Fachpersonal) erhalten“, berichtet Pfau über seine Ergebnisse. Die Arbeit zeige, dass am besten die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen wie Krankenkassen oder die Ärztekammer reagieren sollten. „Eine Veränderung zu mehr Nachhaltigkeit wird hier eher nicht von den Betroffenen selbst ausgehen“, schätzt Timo Pfau.