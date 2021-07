Die Lehrabschlussprüfung bestand er mit Auszeichnung. Gleichzeitig war er der beste Schüler des Lehrganges. Nach dem Bundesheer machte sich der junge Koch auf ins Marten Hotel nach Hinterglemm, wo er drei Saisonen lang als Chefkoch arbeitete. Danach war Fried ein Jahr lang in der Schweiz. Heute ist er in Tirol auf Saison. Er ist Souschef des Hotels Vaya in Ladis.

„Ich möchte nun überall etwas dazulernen, um selbst mal ein Restaurant zu eröffnen. Das wäre mein Traum“, schildert der 24-Jährige. Bevor es allerdings so weit ist, stehen noch Saisonen in Amerika und Japan auf seiner To-Do-Liste.