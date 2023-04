Endspurt für Maturanten im Bezirk Scheibbs

Die Vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) sind abgegeben, die Vorbereitungen für die Matura laufen und die Nervosität ist schon bei vielen Maturanten spürbar. Denn am 3. Mai startet die Zentralmatura.

Auch die NÖN-Mitarbeiterin Lea Babinger steht unmittelbar vor ihrer Abschlussprüfung im BORG Scheibbs. „Heuer gibt es aufgrund von Corona so gut wie keine Erleichterungen mehr. Glücklicherweise fallen auch die Testungen in der Schule weg“, meint sie. Dennoch ist durch die Pandemie mit Homeschooling und Videokonferenzen Lernstoff verloren gegangen. „Besonders in der achten Klasse war es etwas stressig., denn bei der Zentralmatura dürfen heuer keine Themengebiete gestrichen werden. Das erschwert das Ganze natürlich. Dadurch, dass auch viele Tests und Schularbeiten ausgefallen sind, hat man den Stoff weniger gut verarbeitet“, sagt Babinger.

Doch es hat sich bei der Matura durch Corona auch einiges grundlegend verbessert. Es ist jetzt keine Momentaufnahme mehr. Denn ab einem „Befriedigend“ im Jahreszeugnis braucht es nur mehr 30 Prozent. Die Jahresnote wird also in die Maturanote einberechnet. „Das ist eine Verbesserung, die auf jeden Fall Sinn macht und wofür, denke ich, der Großteil der Schüler sehr dankbar ist“, sagt die Schülerin.

40 Maturanten im Gymnasium Wieselburg

Völlig entspannt blickt die Direktorin des Gymnasiums Wieselburg auf den bevorstehenden Prüfungsmarathon. Bereits am 2. Mai starten hier die Schüler mit dem Gegenstand Latein. 40 Maturanten treten heuer zur Abschlussprüfung an. „Die Schüler hatten die letzten zwei Jahre schon wieder normalen Unterricht. Lerndefizite sehe ich da weniger, diese liegen wenn, dann eher im psychischen Bereich. Aber die Vorzeichen stehen gut, denn alle Schüler sind bei der Vorwissenschaftlichen Arbeit durchgekommen“, meint Direktorin Sigrid Fritsch.

Schulsprecher Philipp Schaupp kann das nur bestätigen: „Die Vorbereitungen laufen nach Plan. Die Präsentationen der Vorwissenschaftlichen Arbeit haben die Maturanten bereits Ende März abgelegt. Jetzt geht es in den Endspurt.“

Im Moment ist für die Abschlussklassen nur noch bei jenen Unterrichtsfächern verpflichtende Anwesenheit nötig, in denen sie dann auch maturieren. „Im Vergleich zu den Maturajahrgängen vor Corona wird, wie in den vergangenen beiden Jahren, die Jahresnoten der achten Klasse miteinbezogen. Das ist definitiv eine Erleichterung für die Schüler“, meint Schaupp. Vereinzelt seien jedoch noch Lerndefizite aufgrund der Pandemie erkennbar. „Ein großer Unterschied zu den letzten Jahrgängen sind sicher auch die Rahmenbedingungen, die durch die aufgehobenen Coronamaßnahmen gelockert wurden“, ergänzt der Schulsprecher.

150 Schüler in fünf Maturaklassen

Im Francisco Josephinum blickt Direktor Alois Rosenberger der Matura einigermaßen entspannt entgegen: „Die Stimmung ist gut, alle sind gut vorbereitet.“ Für die 150 Schüler der fünf Maturaklassen starten am 2. Mai die schriftlichen Prüfungen. Ab 12. Juni geht es am Josephinum zwei Wochen mit der mündlichen Matura weiter.

Auch im Josephinum wird so wie in den anderen höheren Schulen die Jahresnote der Abschlussklasse auf die Maturanote angerechnet – wie das im Josephinum übrigens immer schon der Fall war. „Im Prinzip relativiert das Einbeziehen der Jahresnote allerdings die Zentralmatura um 50 Prozent“, gibt Direktor Rosenberger zu bedenken. „Da muss man sich schon fragen, ob sich der Aufwand lohnt. Und schon wenige Monate nach der Matura relativiert sich diese nochmals bei den Aufnahmsprüfungen der Universitäten und Fachhochschulen, die völlig freie Hand bei ihren Aufnahmsprüfungen haben.“

