Bezirk Scheibbs: Nach der Matura wird getanzt

Nach der Matura wird gefeiert und getanzt. Denn nach der Pandemiepause gibt es im Gymnasium Wieselburg wieder einen Maturaball. Dieser findet am 17. Juni unmittelbar nach der Maturafeier in der Schule statt. Schulsprecher Philipp Schaupp erklärt: „In erster Linie aus organisatorischen Gründen. Dadurch, dass der Ball an die Schule geholt wird, ist es von der Wetterlage her im Juni besser als im Herbst.“

Auch im BORG Scheibbs feiern die Maturanten unmittelbar nach der Matura am 24. Juni. Heuer wieder in der Messehalle in Wieselburg. Da heißt das Motto dann „BORGING Pass - Der Beginn einer neuen Reise“.

Und im Francisco Josephinum geht der Sommernachtsball am 23. Juni im Schloss Weinzierl über die Bühne. „Der Ball nach der Matura hat sich im Vorjahr gut bewährt“, sagt Direktor Alois Rosenberger. „Für die Maturanten heißt es dann: Auf Schweiß folgt Preis.“

