Francisco Josephinum: Ein Sommernachtsball wie früher

Über 2.000 Ballgäste genossen dabei das traumhafte Ambiente, reichhaltige Angebot und die laue Sommernacht. Auch als dann gegen 1 Uhr früh der Regen kam, tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgte im Ballsaal Steven's Big Band, bei der auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf wieder mitspielte, beim Heurigen die Schülerkapelle des Josephinum und in der Oldiesbar die Lehrerkapelle des Josephinum. In der Disco brachte DJ Morgan die "Erde zum Beben".

Fotos von der Eröffnung und der Polonaise:

