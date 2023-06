Scheibbser BORG-Ball: Auf in neue Abenteuer

Vollbild

Johanna Kalteis und Samuel Kronsteiner durften sich über den Titel Ballkönig und Ballkönigin freuen. Jonas Kopetzky, Helene Spitaler und Sarah Krammer (v.l.) von der BORG-Band Attic Drivers. Für alle Ballgäste gab es am Eingang eine knackige Begrüßung von Professor Markus Pfneisl, sehr zur Freude von Annika Bayerl. Kurz vor Beginn der Polonaise wartet das Eröffnungskomitee auf den Einzug in den Ballsaal. Ihr seid ein besonderer Jahrgang , sagte Landtagsabgeordneter Anton Erber in seinen Grußworten über die vier Abschlussklassen des BORG. Viktoria Luger, René Cormaniosi, Verena Grurl und Maleen Karlinger (von links) hielten die Eröffnungsrede. Voller Einsatz um Mitternacht: Eine Reise um die Welt war das Motto der Mitternachtseinlage. Voller Einsatz um Mitternacht: Eine Reise um die Welt war das Motto der Mitternachtseinlage. Voller Einsatz um Mitternacht: Eine Reise um die Welt war das Motto der Mitternachtseinlage. Viel Mühe, viel Lob: Das Ball-Organisationsteam Angelika Wiebogen, Doris Temper, Juliane Helmel und Sabrina Gallistl mit Direktor-Stellvertreter Thomas Labenbacher. Zu modernen Klängen eröffneten die Maturantinnen und Maturanten ihren Ball. Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer bewies als Sänger der Band DaBasGo Entertainerqualitäten.

