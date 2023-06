20 ausgezeichnete Erfolge bei der Matura im Francisco Josephinum

Sandra Schnabl aus Purgstall ist eine von insgesamt vier Maturantinnen und Maturanten des Francisco Josephinums, die seit Freitag ein makelloses Maturazeugnis mit lauter Sehr Gut in den Händen hält. „Die Noten im Maturazeugnis sind das eine, dort wo sie die Ausbildung genossen haben, das andere. Und unser Josephinum ist ein Markenzeichen, dass hier nicht nur Wissen sondern auch sehr viel Persönlichkeitsbildung und soziale Verantwortung übermittelt wird“, betonte FJ-Direktor Alois Rosenberger bei seinen Begrüßungsworten der Feier, die heuer witterungsbedingt im Heurigen-Festzelt stattfand.

Dort marschierten die Maturantinnen und Maturanten begleitet von der Musikkapelle des Francisco Josephinums feierlich ein, feierten gemeinsam mit ihren Eltern und den Ehrengästen eine von Dechant Daniel Kostrzycki zelebrierte Festmesse, ehe die Maturazeugnisse überreicht wurden. Gute Wünsche und den ein oder anderen Ratschlag gaben die Ehrengäste in ihren Grußworten, alle übrigens selbst Josephiner, den Absolventen mit auf den Weg. „Findet die gute Mitte zwischen der Fähigkeit zum Dialog und den Zug zum Tor zum richtigen Zeitpunkt. Das Werkzeug dafür habt ihr in dieser Schule mitbekommen“, betonte Bauernbund-Präsident Georg Strasser.

Ein „Familientreffen“ für LH-Stellvertreter Pernkopf

„Ihr habt das Rüstzeug, die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu bestehen. Übernehmt Verantwortung und macht es“, forderte auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Absolventen auf. Er hatte übrigens eine besondere persönlich erfreuliche Aufgabe. Denn er durfte der Ersten der dritten Generation der Pernkopf-Familie, seiner Nichte Magdalena Pernkopf, das FJ-Maturazeugnis überreichen - noch dazu eine mit einem ausgezeichneten Erfolg.

Elternvereinsobmann Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Lorenz Mayer nahm in seinen Grußworten Bezug auf die Rede von Direktor Rosenberger. „Noten seien das eine, aber nehmt vor allem auch den Geist des Miteinanders mit. Im Josephinum wird nicht nur der Lehrstoff vermittelt, sondern auch Vieles, was zwischen den Zeilen steht.“ Von Absolventenverbandsobmann Robert Fitzthum, Kammerdirektor der Landwirtschaftskammer Wien, gab die Absolventennadel für alle Maturantinnen und Maturanten, die geschlossen dem Verein beigetreten sind. „Wir haben damit in unserem 120. Bestandsjahr, das wir heuer feiern, über 5.600 Mitglieder“, freute sich Fitzthum und lud die Absolventen ein, dieses Netzwerk zu nutzen.

Dr. Josef Hofer-Preis für Schülergenossenschaft

Gemeinsam mit Stephan Pernkopf überreichte Fitzthum auch den mit 1.000 Euro dotierten Dr. Josef Hofer-Preis an die Schülergenossenschaft des Francisco Josephinums, vertreten durch Matthias Fruhmann und Lena Baum und die beiden Lehrkräfte Gabriela Hofmarcher und Leopold Gruber-Doberer. Die Genossenschaft betreut und vermarktet die in der Schule aufgestellten Automaten mit den im LMTZ des FJ selbst produzierten Fruchtsäften.

Zeugnisverteilung in der 5 LM: Vorsitz: Martin Kerschbaumer. Abteilungsvorständin: Gudrun Nagl. Jahrgangsvorstand: Erich Ziegelwanger. Ausgezeichneter Erfolg: Magdalena Großschedl (Feistritztal), Sandra Schnabl (Purgstall, beide Lauter Einser), Magdalena Pernkopf (Wieselburg), Alexandra Roitner (Kilb) Florian Schwarz (Thomasberg), Alexandra Wiesbauer (Wieselburg-Land). Guter Erfolg: Daniela Gleiß (St. Pölten), Sonja Göbl (Stephanshart), Leonie Großberger (Gresten), Miriam Pratter (Pfaffstätten), Leonie Strauß (Pöggstall), Sophie Thomas (Starzing), Clara Ullmann (Wetzleinsdorf), Stefan Wagner (Würflach). Bestanden: Anna Auer (St. Georgen/Ybbsfeld), Carina Bertagnoli (Herzogenburg), Lilli Fink (Pischelsdorf), Nadine Fischl (St. Oswald), Hanna Gradinger (St. Pölten), Fabian Hofer (Hürm,), Chritsina Holzer (Wieselburg-Land), Felix Kaiblinger (St. Margarethen), Katharina Pfeiffer (Wieselburg), Jeanette Ratz-Michal (Orth), Florian Romirer, Felix Scharner, Maria Scharner (alle Purgstall), Lena Wech (Rotheau).

Zeugnisverteilung in der 5 LTa: Vorsitz: Alois Rosenberger. Abteilungsvorstand: Martin Garscha. Jahrgangsvorstand: Renè Streimelweger. Ausgezeichneter Erfolg: Philipp Gepl (Loosdorf), Jakob Rachbauer (Lohnsburg). Guter Erfolg: Florian Hackl (Bad Traunstein), Florian Matzenberger (Kematen). Bestanden: Christoph Bergmair (Kremsmünster), Florian Burkhard (Laimbach), Matthias Deimel (Waldkirchen), Dominic Eschelmüller (Großschönau), Christoph Grill (Unterdürnbach), Jakob Hiesberger (Wolfstein), Valentino Lasselsberger (Erlauf), Jacob Litschauer (Eggern), Peter Radlmüller (Rechberg), Florian Raxendorfer (Fischlham), Gabriel Reiter (Rastenfeld), Tobias Scheichelbauer (Wieselburg), Clemens Wagesreither (Bad Traunstein).

Zeugnisverteilung in der 5 LTb: Vorsitz: Alois Rosenberger. Abteilungsvorstand: Martin Garscha. Jahrgangsvorstand: Markus Bauer. Ausgezeichneter Erfolg: Franz Ailer (Stetteldorf), Lukas Habersatter (Hainfeld). Guter Erfolg: Laurin Barthofer (Straß), Moritz Geyer (Göttlesbrunn), Benedikt Nesslinger (Viehdorf), Gloria Reinbacher (Trieben), Moritz Steinbauer (Hartberg), Leonard Weiss (Hainfeld). Bestanden: Christian Handlhofer (Hainfeld), Christoph Hörhan (Reinsberg), Alexander Lanner (Hofstetten), Paul Lielacher (St. Aegyd), Stefan Maurer (Kapfenberg), Dominik Mühlbauer (Laaben), Stefan Planyavsky (Langmannersdorf), Kilian Rodlauer (St. Gallen), Robin Schwab (Lassing).

Zeugnisverteilung in der 5 LWa: Vorsitz: Gudrun Nagl. Abteilungsvorstand: Martin Kerschbaumer. Jahrgangsvorstand: Peter Prankl. Ausgezeichneter Erfolg: Florian Baumgartner (Enzesfeld), David Hörler (Lepoldsdorf/Lauter Einser), Michael Steiner, Alexander Wurzenberger (Purgstall). Guter Erfolg: Anna Blauensteiner (Hürm), Florian Buchinger (Landmannersdorf), Linda Lechner (Wilhelmsburg), David Leisser, Benedikt Scheriau (beide Kapelln), Nils Wohlmuth (Spannberg), Alexander Wurm (Gaming), Jakob Zehetbauer (Lassee). Bestanden: Simon Boigner (Kleinkadolz), Paul Brader (St. Pölten), Romana Buchner (Traisen), Stefan Fuchs (Strengberg), Jakob Heger (Michelstetten), Michaela Heigl (Wang), Alexander Hoffer (Wien), Johannes Hofmarcher (Purgstall), Helene Kainz (Eisgarn), Simon Kalkus (St. Georgen/Leys), Gerhard Kikinger (Statzendorf), Konstantin Kneissl (Göllersdorf), Kilian Pötl (Amstetten), Florian Raidl (Groß-Enzersdorf), David Ratzinger (Steinakirchen), Lukas Ratzinger (Pyhra), Florian Resch (Neuhofen), Alexander Stich (Manhartsbrunn), Marcel Streimelweger (Purgstall), Johannes Stritzl (Hofstetten-Grünau), Theo Wild (Wildendürnbach), Katharina Winterer (Wolfpassing).

Zeugnisverteilung in der 5 LWb: Vorsitz: Martin Garscha. Abteilungsvorstand: Martin Kerschbaumer. Jahrgangsvorständin: Verena Holzmann. Ausgezeichneter Erfolg: Johanna Buchgraber (Feldbach), Anton Huber (Gerersdorf), Noah Knafl (Maria Saal), Paul Laggner (Seeboden). Guter Erfolg: Andreas Baldinger (Gunskirchen), David Grießlehner (Wipfing), Georg Grundinger (Walkenstein), Alexander Kronister (Mitterarnsdorf), Alex Kropik (Zwettl), Anna Lentsch (Frauenkirchen), Jakob Schmidt (Nickelsdorf), Karl seidl (Buch), Gabriel Skohautil (St. Pantaleon-Erla). Bestanden: Simon Baumgartner (Maria Laach), Viktoria Bayer (Falkenstein), Fabian Derntl (Naarn), Julian Dieplinger (Heiligenberg), Armin Dietrich (Reinprechtspölla), Florian Digruber (Mitterbach), Nick Fuhrmann (Weiden), Florian Grabler (Großmeiseldorf), Michael Hackl (Kleinschönau), Peter Irsigler (Wilfersdorf), Jan Krapfenbauer (Grafenschlag), Andrea Leeb (Persenbeug), Matthias Niedermayr (Haidershofen), David Paulik (Horn), Julian Pegler (Neuaigen), Gregor Pichl (Ellends),Lea Streimelweger (Ruprechtshofen), Maximilian Trondl (Rappenstein), Konstantin Wintereder (Wildendürnbach).

Zeugnisverteilung in der 3ALW: Vorsitz: Martin Kerschbaumer. Abteilungsvorstand: Martin Kerschbaumer. Jahrgangsvorstand: Christoph Peham. Ausgezeichneter Erfolg: Daniel Gretz (Großgöttfritz/Lauter Einser). Guter Erfolg: Barbara Gallauner (Pölla), Anna Kaipel (Wiesfleck). Bestanden: Matthias Amtmann (Oberschützen), Stefan Bock (Japons), Stephan Ednitsch (Kottingbrunn), Julian Hecht (Wald), Christian Hofer (Kainreith), Christoph Holzweber (Groß Gerungs), Leonhard Pichler (Bad Traunstein), Moritz Rabl (Ludweis), Stefan Schulmeister (Groß Gerungs).