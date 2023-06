BORG Scheibbs: 430 Maturaprüfungen, davon nur drei negativ

„Wir haben gewagt, die weißte Fahne zu hissen. Für zwei der vier Maturaklassen stimmt es ja sogar - sie haben eine lupenreine Bilanz. Insgesamt sind von den 430 Maturaprüfungen nur drei negativ ausgegangen. Dieser Jahrgang, der zwei volle Pandemiejahre geprägt von Distance Learning überstanden hat und jetzt die Maturaprüfungen wieder voll inhaltlich ablegen musste, hat sich selbst übertroffen. Daher haben wir uns dieses Recht der weißen Fahne herausgenommen“, gratuliert BORG-Direktor Andreas Schmid.

Von 67 Kandidatinnen und Kandidaten haben 64 bestanden, davon 13 mit Auszeichnung und 16 mit guten Erfolg. Bei der Maturafeier selbst gaben die Maturantinnen und Maturanten dann Kostproben ihres musikalischen Könnens. So überzeugte Pianistin Lena Hackl gleich bei der Einleitung mit dem klassischen Klavierstück „Monday“ von Ludovico Einaudi. Juliana Distelberger (Gesang) und Selina Bayer (Gitarre) performten „I See Fire“ von Ed Sheeran, ehe Juliana Hackl, Maximilian Fuchsluger, Angelika Heindl, Carina Schörghofer, Lena Wieseneder (alle Gesang) und Lena Hackl (Klavier) mit „The Rose“ von Amanda McBroom für einen Gänsehaut-Moment bei der Feier sorgten.

„Die Krönung eines langen Weges“

Neben den Eltern gaben auch zahlreiche Ehrengäste den Maturantinnen und Maturanten die Ehre. „Ihr entscheidet, wie die Zukunft in unserem Land aussieht. Ob die Raunzer in der Mehrheit sind, oder die Optimisten, die mit Know-how und Tatendrang nach vorne blicken. Ich bin überzeugt, ihr gehört zu den Optimisten und werdet noch viel bewegen“, betonte Bezirkshauptmann Johann Seper in seinen Grußworten. „Ich mache es kurz: Herzlichen Glückwunsch - ihr habt einen wichtigen Lebensabschnitt geschafft. Aber bevor ihr jetzt zu neuen Wegen aufbrecht, feiert ordentlich und genießt die Maturareise. Das habt ihr euch verdient“, sagte Bürgermeister Franz Aigner. Und auch Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer gratulierte: „Die Matura ist die Krönung eines langen Weges. Heute ist euer Erntedank!“.

Neben Landtagsabgeordneten Anton Erber waren auch zahlreiche weitere Gemeindevertreter vor Ort und überreichten kleine Geschenke an ihre Maturantinnen und Maturanten, so etwa auch die Bürgermeisterinnen Renate Rakwetz (Gaming) und Claudia Fuchsluger (Randegg), die Bürgermeister Walter Seiberl (Oberndorf), Erich Buxhofer (Gresten), Friedrich Salzer (Wolfpassing), Walter Wieseneder (Bergland), Vizebürgermeister Erik Hofreiter (Purgstall) oder die Gemeindevertreter Michael Sieberer (Wieselburg), Gabriela Oelmann (Gresten) oder Annemarie Kastenberger (Wieselburg-Land).

Mit Dankesworten der Vertreterinnen und Vertreter der Maturaklassen sowie Geschenken an die Lehrerinnen und Lehrer und die Klassenvorstände Sonja Zuser (8a), Sandra Hackl (8b), Markus Pfneisl (8c) und Monika Liedler (8d) ging die offizielle Feierstunde zu Ende.

Fotos von der Feierstunde:

Zeugnisverteilung 8a: Klassenvorständin Sonja Zuser. Ausgezeichneter Erfolg: Julina Distelberger (Erlauf), Sarah Marie Eppensteiner (Zarnsdorf), Maximilian Fuchsluger (Randegg), Lena Marie Hackl (Lunz), Carina Schörghofer (Waidhofen/Ybbs), Anouk Snoeren (Gaming). Guter Erfolg: Lea Babinger (St. Leonhard am Forst), Annika Bayerl (Wolfpassing), Angelika Heindl (Randegg), Tabea Rücklinger (Steinakirchen). Bestanden: Leonie Achleitner (Zarnsdorf), Sara Alkwakah (Ruprechtshofen), Selina Bayer (Oberndorf), Florian Berger (Wolfpassing), Thara Höfler (Kirchberg), Viktoria Luger (Mank), Lea Mötz (Ybbs), Lena Wieseneder (Oberndorf).

Zeugnisverteilung 8b: Klassenvorständin Sandra Hackl. Ausgezeichneter Erfolg: Johanna Mayr (Purgstall), Magdalena-Anna Rechberger (Gresten-Land), Julia Schweiger (Steinakirchen). Guter Erfolg: Holly Helmel (St. Georgen am Reith), Elena Hofmann (Oberndorf), Sarah Marie Unterhumer (Scheibbs). Bestanden: René Cormaniosi (Purgstall), Stefanie Eder (Zarnsdorf), Stephanie Hofmarcher, Theresa Höller (beide Purgstall), Tobias Kum, Samuel Leitner (beide Scheibbs), Carl Schöberl (Marbach), Margarete Stadnik-Holzer (Scheibbs), Mia Filipa Taubinger (Bergland), Ina-Maria Wattaul (Wieselburg).

Zeugnisverteilung 8c: Klassenvorstand Markus Pfneisl. Ausgezeichneter Erfolg: Anica Grassberger, Verena Grurl (beide Scheibbs), Verena Sophie Riedl (Purgstall). Guter Erfolg: Samuel Grissenberger (Gresten), Johanna Sophia Kalteis (Scheibbs), Lena Meyer (Purgstall). Sarah Riegler (Kirchberg), Agnes Sauer, Lisa Zehetner (beide Scheibbs). Bestanden: Philipp Belkhofer-Fohrafellner (Kilb), Laura Dorninger (Purgstall), David Hochreiter (Gaming), Katarina-Selina Jell (Ruprechtshofen), Samuel Kronsteiner (Ybbsitz), Sophie Lienbacher (St. Georgen/Leys), Laura Sieberer (Scheibbs), Christoph Sollinger (Purgstall).

Zeugnisverteilung 8d: Klassenvorständin Monika Liedler. Ausgezeichneter Erfolg: Maleen Josefin Karlinger (Bergland). Guter Erfolg: Lisa Bauer (Neumarkt), Emily Laher (Scheibbs), Florentina Simetzberger (Lunz). Bestanden: Lukas Hofmarcher (Purgstall), Dominik Holzinger (Gresten), Felix Klarer (Kirchberg), Victoria Pöchhacker (Wieselburg), Claudio Reisenbichler (Scheibbs), Maximilian Steinacher (St. Anton/Jeßnitz), Sarah Taschl (Petzenkirchen), Lilli Tatto (Wieselburg), Lukas Wald (Oberndorf), Florian Weintögl (Kilb).