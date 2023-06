Weiße Fahne am Gymnasium Wieselburg

Am vergangenen Samstag erreichten die Maturafeierlichkeiten im Wieselburger Gymnasium ihren Höhepunkt. Bevor das Tanzbein am Ball geschwungen wurde, gab es am frühen Abend die Zeugnisverteilung der Maturanten im Schulhof bei optimalem Wetter.

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Absolventen, denn wir konnten die weiße Fahne hissen. Alle 41 Kandidaten haben die Reifeprüfung bestanden, zahlreiche mit ausgezeichnetem Erfolg. Die meisten von ihnen kamen vor acht Jahren als Kinder hierher an unsere Schule und verlassen diese als junge und reife Erwachsene. Es war uns eine Ehre, sie auf ihrem Weg begleitet zu haben!“, beglückwünschte Direktorin Sigrid Fritsch die Maturanten.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Absolventen selbst. Bereits zu Beginn brillierte Alois Melchar gemeinsam mit Lara Cakmak mit seinem selbst komponierten Stück am Klavier. Weiters konnte ein Chor, bestehend aus den Maturanten mit „Slipping Through My Fingers/Me And I“ von der Kultband „Abba“ für Gänsehaut sorgen. Abschließend lösten Sophie Schmidt und Marie Hobbiger mit dem Lied „Ain’t No Mountain High Enough“ tobenden Applaus beim Publikum aus.

„Macht das, was ihr gerne tut!“

Traditionell waren Gemeindevertreter aus den jeweiligen Gemeinden der Maturanten bei der Feierstunde anwesend. So wurde den Maturanten mit kleinen Geschenken zu ihren Erfolgen von Bürgermeister Josef Leitner (Wieselburg), Bürgermeisterin Lisbeth Kern (Petzenkirchen), Bürgermeister Harald Riemer (Purgstall) und Gemeinderat Franz Rafetzeder (Wieselburg-Land) gratuliert.

Neben Direktorin Sigrid Fritsch hielten noch Elternvereinsobmann Michael Pichler, Vorstandsmitglied des Absolventenvereins Gerhard Sieberer, Bürgermeister Josef Leitner und Pfarrer Daniel Kostrzycki Reden vor den Maturaklassen. „Macht das, was ihr gerne tut und nicht das, was ihr tun solltet!“, gab Bürgermeister Josef Leitner den Absolventen für das Leben nach der Schule mit.

Nach der Zeugnisverteilung durften abschließend die beiden Klassenvorstände Franz Gruber (8A) und Eva Bregovec (8B) ans Rednerpult und sich bei ihren Abschlussklassen bedanken.

Die Ergebnisse

8A – Klassenvorstand: Franz Peter Gruber. Ausgezeichneter Erfolg: Armin Alihodzic (Wieselburg), Fabian Ergens (Ybbs), Elisa Holzer (Petzenkirchen), Oliver Muhr (Wieselburg), Annika Polt (Persenbeug-Gottsdorf), Sophie Schmidt (Golling). Guter Erfolg: Thomas Aigner (St. Martin-Karlsbach), Fabienne Fischer (Wieselburg), Moritz Halmich (Persenbeug-Gottsdorf), Klara Obermayr (Steinakirchen), Selina Pritz (Ybbs), Emma Rothenburger (Scheibbs). Bestanden: Roberta Covaci (Neumarkt), Sarah Hömstreit (St. Leonhard), Simon Hümer (Klein-Pöchlarn), Marlies Mauthauser (Oberndorf), Maximilian Mühleder (Persenbeug-Gottsdorf), Dorsa Nekouimehr (Scheibbs), Nadine Steinbauer (Marbach), Deniz Yesilöz (Ybbs).

8B – Klassenvorstand: Evelyne Bregovec. Ausgezeichneter Erfolg: Maximilian Aigner (Golling), Ce Lei (Wieselburg), Florian Bock-Bachtrod (Ruprechtshofen), Alois Melichar (Yspertal), Jakob Steiner (Wieselburg-Land), Lena Steiner (Wieselburg-Land). Guter Erfolg: Rinesa Hereqi (Ybbs), Felix Leichtfried (Wieselburg), Marie Hobbiger (Wolfpassing). Bestanden: Anila Cycalla (Ybbs), Vinzenz Heigl (Wieselburg), Patrick Petreus (Bergland), Lara Cakmak (Pöchlarn), Erjone Haradinaj (Ybbs), Leonie Reiter (Ruprechtshofen), Benjamin Schindler (Erlauf), Marc-Vivian Schmoll (St. Leonhard/Forst), Lisa Steiner (Krummnußbaum), Endris Uka (Purgstall).