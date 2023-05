Spatenstich für neue Zahnarzt-Ordination in Wieselburg

Das Strahlen bei Barbara Haider war groß, als am 3. Mai der offizielle Spatenstich für ihre neue Zahnarztordination in der Ybbser Straße 6 erfolgte. Ab Frühsommer 2024 will die junge Ärztin dort mit ihrem Team ordinieren. Bis dahin bleibt sie in den Ordinationsräumlichkeiten ihres Vaters Siegfried Schett in der Pfarrhofgasse 2.

„Nach langer Planungsphase bin ich froh, den Neubau endlich beginnen zu können und dankbar, mit Projektleiter Ernst Enengl und Firmen aus der Umgebung verlässliche Partner gefunden zu haben“, freut sich Barabara Haider.

Zahnärztin Dr. Barbara Haider. Foto: inshot.at, Daniel Schalhas

Auch Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner freut sich über den Bau der neuen modernen Ordination in Wieselburg: „Für uns ist es natürlich wichtig, dass Doktor Barbara Haider weiter auf den Standort Wieselburg setzt. Ihre neue Ordination wird sicher eine Bereicherung der medizinischen Versorgung in der Region.“

Auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern entsteht die neue Zahnarzt-Ordination von Doktor Barbara Haider in der Ybbser Straße 6. Mit vier Behandlungseinheiten, einem großen Empfang und einem geräumigen Wartebereich ergeben sich in Summe 250 Quadratmeter reine Nutzfläche. Drei Meter Raumhöhe und großflächige Fenster mit Blick in den Garten sollen den Patientinnen und Patienten einen entspannten Besuch beim Zahnarzt ermöglichen. Dazu sind sieben Parkplätze exklusiv für die Patienten direkt vorm Eingang eingeplant, zwei Stellplätze für Ärzte befinden sich hinten im Carport. Das Grundstück nebenan, mit 500 Quadratmetern samt Haus, wurde zusätzlich angeschafft und dient als Parkplatz für die Assistentinnen sowie als weiteres Lager.

