Burgruine Perwarth: Mauerwerk für Mauerwerk zum Lebensprojekt

Burgherr und Obmann des Fördervereines Anton Wagner blickt gemeinsam mit seinen Vereinsmitgliedern Harald Haselsteiner und Schriftführer Herbert Tod auf die Ausgangslage vor zwei Jahren zurück. Damals war die Ruine Perwarth noch völlig von Bäumen und Sträuchern durchwachsen und meterhochunter Schutt begraben. Ein Blick in die Zukunft: So soll die Ruine Perwarth in einer 3D-Ansicht nach fertiger Renovierung aussehen. Neben einer Bühne und Räumlichkeiten für Feste und Besprechungen wird der Innenhof der Burg geschlossen und auch barrierefrei aufgerüstet. Heuer wird der Nordtrakt des 1.400 Quadratmeter verbauten Areals saniert. Bereits im März starten die Archäologen mit ihrer Arbeit.

