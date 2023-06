Wieselburger Kulturreise zum Lago Maggiore

Erster Zielpunkt der Kulturreise war der wunderschöne Lago Maggiore, wo man die Isola Bella besuchte. Danach ging es bei herrlichem Ausflugswetter weiter zu den schönsten Plätzchen des Maggiatals. Besonders genossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Flair in Ascona. In den Tag startete man übrigens täglich mit dem Segen von Pfarrer Daniel Kostryzcki. So richtig entspannen konnten die Teilnehmer im gemütlichen Ambiente am Mergozzo See. Das Highlight der Reise war aber der Besuch in Mailand. Der Dom mit Dachterrasse, Museen, die Mailänder Scala und die vielen faszinierenden und zugleich erstaunlichen Bauwerke und Boutiquen begeisterten die Wieselburger Reisegruppe.