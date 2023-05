Doppelter Grund zum Feiern in Göstling

Die Göstlinger wissen, wie man eine Feier gestaltet - angepasst an den Ort und den Anlass. Und so standen am Samstag im Mendlingtal das Gemeinsame, die Gemütlichkeit und die Besonderheiten des Erlebnisweges „Auf dem Holzweg“ im Mittelpunkt.

Und so wanderten die Festgäste geführt von Betriebsleiter Peter Huber gemeinsam mit einer Abordnung des Musikvereins unter Leitung von Martin Käfer entlang des Mendlingbaches vom Schmiedegesellenhaus zum Hammerherrenhaus.

„Mit 'Auf dem Holzweg' sind wir in Göstling seit 25 Jahren absolut auf dem richtigen Weg“, betonte Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger im Zuge des kurzen Festaktes bei der Venezianer-Brettersäge, eine von vielen Attraktionen im Mendlingtal. Zwischen 30.000 und 40.000 Besucher zählt das Top-Ausflugsziel jährlich, das 2014 bei „9 Plätze, 9 Schätze“ österreichweit den zweiten Platz belegt hat und immer von 1. Mai bis 31. Oktober geöffnet hat.

Die Gründungsväter der „Königsidee“

Die „Königsidee“ (Fritz Fahrnberger), die alte Holztriftanlage zu sanieren, hatte vor über 25 Jahre mehrere Gründungsväter, allen voran die alle bereits verstorbenen Bürgermeister Viktor Gusel, Vizebürgermeister Ernst Zettel und die Grundbesitzer Wolfgang und Heinz Staudinger.

Sie hatte damals die Vision, den 3,5 Kilometer langen Themenweg und dieses Naturjuwel Mendlingtal touristisch aufzubereiten und die Besucher auf eine Reise in die Vergangenheit, wo das Holz noch mit Wasserkraft aus Tälern herausgeholt wurde, mitzunehmen. Die Errichtung dieses Themenweges kostete damals rund 1,5 Millionen Euro.

War es zu Beginn nur die Triftanlage selbst, kamen im Laufe der Jahre weitere Attraktionen hinzu. Von der Grossegger Mühle über das Schmiedgesellenhaus bis zur Venezianer-Brettersäge und den Fischteichen - man wandert durch die Geschichte und fühlt sich in diese Zeit zurückversetzt. Ein Besuch im Mendlingtal entschleunigt, das bestätigten auch die Ehrengäste am vergangenen Samstag.

Karl Schlögls ganz persönlicher Bezug zu Göstling

Einer der Ehrengäste hat einen besonderen Bezug zum Mendlingtal und war auch bei der Eröffnung 1998 schon mit dabei - damals noch als Innenminister: Karl Schlögl. Der langjährige Bürgermeister der Stadtgemeinde Purkersdorf schilderte am Samstag seinen persönlichen Bezug zu Göstling und zum Mendlingtal. Schlögls Großvater war viele Jahre Förster in Palfau, sein Vater ist daher hier in der Region aufgewachsen und Karl Schlögl hat mit seiner Familie oft in Göstling geurlaubt. So entstand eine enge Verbindung und Freundschaft, die bis heute besteht und aus der vor 20 Jahren auch die Gemeindepartnerschaft zwischen Göstling und Purkersdorf hervorging.

Im Mendlingtal selbst ist Schlögl übrigens auch mit einer Tafel „verewigt“. Der Anlass war allerdings kein so erfreulicher. „Ein Jahr vor der Eröffnung waren wir zu Pfingsten in Göstling. Da hat uns Viktor Gusel seine Pläne für das Mendlingtal gezeigt und wir haben eine Wanderung durch das Tal gemacht. Dabei ist Viktor abgestürzt und ich bin auf ihn gefallen. Mein Ex-Schwager, der Notarzt war, hat Viktor damals das Leben gerettet. Denn Viktor hatte seine Zunge verschluckt“, schilderte Schlögl das Erlebnis von Pfingsten 1997.

Vizebürgermeister Viktor Weinzinger, Bürgermeister Stefan Steinbichler und Karl Schlögl bei der Absturzstelle von Karl Schlögl und Viktor Gusel 1997. Foto: Georg Perschl

Erber: „Leistungen der früheren Generationen bewusst machen“

Ebenfalls bereits vor 25 Jahren unter den Ehrengästen, dieses Mal allerdings als Vertreter der Landeshauptfrau - diesen Part hatte 1998 der damalige Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka - war Landtagsabgeordneter Anton Erber. Er unterstrich dabei, wie wichtig es für die Gesellschaft sei, bei allem Drängen nach Fortschritt nicht zu vergessen, woher man komme. „Hier im Mendlingtal wird einem bewusst gemacht, welche Leistungen unsere Vorgenerationen vollbracht haben, damit es uns heute so gut geht“, betonte Erber.

Unter den Ehrengästen waren am Samstag neben den Grundbesitzern Monika und Herbert Nahringbauer und der Familie von Franz Kupfer auch zwei Bezirkshauptleute, Johann Seper (Scheibbs) und Christian Pehofer (Gmünd), der langjährige Vizebürgermeister Hermann Strobl, Vizebürgermeister Stefan Mandl, SPÖ-Obmann Siegfried Wickl, der erste Mendlingtal-Betriebsleiter Fritz Schrefel sowie Amtsleiter Walter Ruspekhofer, der älteste lebende Göstlinger Konrad Fahrnberger (98) und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mendlingtals. „Euch gebührt besonderer Dank. Denn auch dank Eurer Freundlichkeit und Eurem Engagement ist unser Ausflugziel so beliebt und viele Besucher werden zu Wiederholungstätern“, betonte Fritz Fahrnberger.

Erneuerten zum 20-jährigen Jubiläum die Gemeindepartnerschaft Göstling-Purkersdorf, von links: Karl Schlögl, Viktor Weinznger, Stefan Steinbichler, Fritz Fahrnberger und Stefan Mandl. Foto: Georg Perschl

Purkersdorf-Uhr und Karikatur

Natürlich durfte anlässlich des zweiten Jubiläums, der 20-jährigen Partnerschaft mit der Gemeinde Purkersdorf, auch eine Abordnung aus Purkersdorf nicht fehlen, angeführt vom Purkersdorfer Bürgermeister Stefan Steinbichler und Vizebürgermeister Viktor Weinzinger.

Sie hatten auch zwei besondere Geschenke für Bürgermeister Fahrnberger und Vize Mandl mitgebracht - eine Purkersdorfer Uhr und eine Karikatur vom Purkersdorfer Künstler Bernd Weidenauer. Gemeinsam erneuerten die Gemeindepolitiker auch die Partnerschaft mit ihrer Unterschrift auf einer Ehrentafel.

