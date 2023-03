Michael Nendwich absolvierte Wirtschaftsbund-Kaderschmiede

Seit vielen Jahren stellt der Wirtschaftsbund Österreich jährlich das eigens organisierte Mentoring-Programm auf die Beine, das speziell auf die Spitzenfunktionärstätigkeit auf Bundesebene vorbereitet. Die hochkarätige Kaderschmiede bietet einen umfangreichen Einblick in die Arbeit des Wirtschaftsbundes. Der Unternehmer Michael Nendwich aus Lackenhof schloss das Mentoring-Programm erfolgreich ab. Seit 2018 ist Nendwich auch Obfrau-Stellvertreter der Fachgruppe Handel mit Mode und Freizeitartikel in der NÖ Wirtschaftskammer sowie Obmann-Stellvertreter im Bundesgremium des Handels mit Mode und Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer Österreich.

Michael Nendwich nimmt sich vom Mentoring-Programm vor allem viele neu geknüpfte Kontakte mit, die er in Zukunft weiter pflegen möchte. „Besonders geschätzt habe ich am Mentoring-Programm den Austausch mit den anderen Funktionärinnen und Funktionären aus ganz Österreich und die vielfältigen inhaltlichen Inputs zur politischen Interessensvertretung“, sagt Nendwich.

