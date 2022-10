Messe Wieselburg: Am Puls der Zeit

"Niederösterreich ist das Land der Häuslbauerinnen und Häuslbauer und entsprechend groß ist auch die Bedeutung des Bausektors für unsere Wirtschaft, das zeigt nicht nur eindrucksvoll die heurige Bau.Energie.Wohnen. Messe, sondern auch eine aktuelle Studie: Die Baubranche generiert jährlich rund 5,7 Milliarden Euro an Wertschöpfung und sichert 74.000 Arbeitsplätze in Niederösterreich. Sie ist damit für zwölf Prozent des Einkommens und rund 11 Prozent der Beschäftigten in unserem Bundesland verantwortlich“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Er ergänzt: „Viele Häuslbauer machen sich Sorgen über die gestiegenen Kosten und die hohen Energiepreise. Diesem Umstand trägt die Bau.Energie.Wohnen. Wieselburg Rechnung. Im Zentrum der Messe stehen Themen wie Energieeffizienz, Alternativen zu Öl und Gas, nachhaltiges Bauen und gesundes Wohnen im Zusammenspiel mit einem umfangreichen Informationsangebot. Die Messe ist daher für alle die Häuslbauer die beste Möglichkeit, sich über neue Technologien zu informieren und die innovativsten Lösungsansätze und Angebote unserer heimischen Unternehmen kennenzulernen.“

Messedirektor Werner Roher erklärt: „Auch wenn eine Messe zu den Themen Bauen, Energie und Wohnen auf die Beine zu stellen mit einigen Hürden verbunden ist, sehen wir den riesigen Informationsbedarf in diesem Bereich. Diese Information kann man sich bei der Bau.Energie.Wohnen. nicht nur in der Ausstellung sondern auch bei vielen unabhängigen Beratungsständen und vor allem in einem Vortragsprogramm holen, wie es in dieser Fülle noch nie geboten wurde. Damit spricht die Messe nicht nur den klassischen Häuslbauer oder Sanierer an, sondern wird zum Pflichttermin für jeden.“

Das Angebot der Messe umfasst eine umfangreiche Beratungszone mit einschlägigen, unabhängigen Expertinnen und Experten, qualitativ hochwertige Rahmenprogrammbeiträge sowie konkrete Lösungsvorschläge und Angebote von 120 Ausstellern. Der erste Messetage brachte bereits rund 1.500 Besucherinnen und Besucher und bestätigt somit die Schwerpunkte der Messe und den besucherseitigen Wissensbedarf.

Die Bau.Energie.Wohnen. hat am Samstag und Sonntag (15./16. Oktober) noch von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das detaillierte Vortragsprogramm finden Sie unter https://www.messewieselburg.at/messen/bau-energie/messeinformation/daten-fakten/

