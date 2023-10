Bau.Energie.Wohnen.-Messe lockte 7.800 Besucher nach Wieselburg

„Wir hatten heuer, verglichen mit dem letzten Jahr, mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Vorträgen und Workshops und das bestätigt uns auch in der Weiterentwicklung von neuen Bereichen für die nächstjährige Ausgabe der Messe,“ zieht Messedirektor Werner Roher zufrieden Bilanz über die diesjährige dreitägige Bau.Energie.Wohnen.-Messe in Wieselburg. Insgesamt holten sich 7.800 Besucherinnen und Besucher bei mehr als 100 Ausstellern umfassende Informationen zum Thema Hausbauen, Sanieren, Energieeffizienz, nachhaltige Materialien und Systeme. Dazu kamen mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Vorträgen und Workshops.

„Die Besucherinnen und Besucher sind mit konkreten Ideen zur Messe gekommen und hatten teilweise schon Pläne mit, um ihre unterschiedlichen Projekte mit den Ausstellern zu besprechen. Das zeigte auch das positive Feedback der Aussteller, die sich von der guten fachlichen Vorbereitung beeindruckt zeigten,“ erklärt der Projektleiter der Messe Gerhard Blabensteiner.

Die Öffnung der Fördertöpfe tat das Ihre zum Messeerfolg bei

Sicherlich positiv auf das Besucherinteresse ausgewirkt hat sich auch, dass die öffentliche Hand in der Vorwoche ihre Fördertöpfe in Bezug auf Heizungstausch und neue Heizsysteme sowie Photovoltaik weiter öffnete. „Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als diese Woche für eine Bau.Energie.Wohnen.-Messe“, war Herbert Greisberger, Geschäftsführer der eNu, schon bei der Eröffnung am Freitag überzeugt.

Die Eröffnung selbst nahm LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf vor, der in dasselbe Horn stieß: „Jeder Häuslbauer ist auch Klimaschützer, weil wir als Land mit Förderungen Anreize schaffen, dass Häuslbauer und -sanierer auf erneuerbare Energie, Wärmedämmung sowie nachhaltige Baustoffe setzen.“ Alleine heuer sind in Niederösterreich bereits über 15.000 PV-Anlagen und 20 große Biomasse-Anlagen errichtet worden. Dazu wurden bereits über 5.000 Ölkesselheizungen ausgetauscht.

Diese Investitionen sind auch wichtige Impulse für die Bauwirtschaft, die aktuell etwas schwächelt, wie auch Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker zugab. Dennoch sei es gerade jetzt als Unternehmen wichtig, auf seine Mitarbeiter zu setzen, da „es nach dieser Delle auch wieder bergauf gehen wird und wir dann die Mitarbeiter brauchen, um die Aufträge auch abarbeiten zu können.“

Bei der Messe gab es auch wieder jede Menge Innovationen zu sehen, so etwa das neue Heizsystem geoAir, das die Firma Bruckner aus Purgstall gemeinsam mit der Firma Weider Wärmepumpen in Hard bei Bregenz entwickelt und für den europäischen Markt patentiert hat.