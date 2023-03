Neue Outdoor-Messe soll Erlebnisse schaffen

Seit fast 100 Jahren ist Wieselburg Veranstaltungsort für Messen und Gewerbeschauen. In all den Jahren gab es immer wieder Neuentwicklungen und neue Themen, die man anging. „Wir wollen immer wieder etwas Neues ausprobieren, uns so weiterentwickeln und als Messe- und Veranstaltungszentrum im Gespräch bleiben. Dass dabei gerade auch bei Messen der Erlebnischarakter immer wichtiger wird, hat die erst am Montag zu Ende gegangene Ab Hof deutlich gezeigt“, betont Franz Rafetzeder.

Allerdings ganz so neu ist Thema Sport & Freizeit in Wieselburg nicht. Bereits 1992 konnte man sich bei der Erstauflage der damaligen „Freizeitmesse“ als Bungee-Jumper vom 72-Meter-Kran hinabstürzen, einen Tandem-Fallschirmsprung wagen oder verschiedenste Sportarten ausprobieren. Im Jahr 2000 wurde aus der Freizeitmesse schließlich die „Sport Live“. Über 100 Aussteller, darunter 25 Sportverbände, und 27.500 Besucher von Freitag bis Sonntag ließen die Messeverantwortlichen im ersten Jahr jubeln. Der Fall kam schnell. Nur ein Jahr später zählte man um fast 10.000 Besucher weniger. Das Messe-Konzept wanderte in die Schublade, flackerte nur einmal (2004) noch kurz mit den Sport- und Gesundheitstagen auf.

Im zweiten Anlauf ist es so weit

Der Sog von Outdoor und Bike nach Corona hat dieses Thema jetzt wieder verstärkt aufs Tapet geholt. Schon 2022 wollte man die „Outdoor - Sport & Bike“ starten. Doch Corona machte nochmals einen Strich durch die Rechnung. Heuer soll es endgültig so weit sein. „Die Messe wird von 21. bis 23. April über die Bühne gehen und dabei sich im gesamten Messegelände und auch auf der Erlauf- und Zwieselmündung abspielen. Unser Messeformat verbindet ein innovatives Eventkonzept mit einem Testival“, erklärt Projektleiterin Barbara Völkl von der Messe Wieselburg.

Geplant sind unter anderem Pumptrack-Strecken, MTB-Trials, Trail-, BMX- und Bike-Shows Stand-up-Paddeln auf der Erlauf und jede Menge Workshops vom Bouldern bis hin zum Fahrrad-Sicherheitstraining mit dem dreifachen Radweltmeister Roland Königshofer.

Es werden drei Tage voll Abenteuer und Erlebnis.“ Matthias Leichtfried

„Es werden drei Tage voll Abenteuer und Erlebnis“, zeigt sich Matthias Leichtfried zuversichtlich für die Messe-Premiere. Er vertritt dabei gleich mehrere Interessen. Zum einen als Vorstandsmitglied jene der Messe, zum anderen als Geschäftsführer von Reifen und Radsport Weichberger die Händlerseite und zum dritten als sportlich sehr aktiver Familienvater jene der Besucher. „Ich bin überzeugt, dass es eine Messe für die ganze Familie wird, wo man einerseits sehr viel ausprobieren und testen kann, es tolle Vorträge und Workshops im Rahmenprogramm gibt und wo auch als Händler oder Hersteller das Netzwerken nicht zu kurz kommt“, sagt Leichtfried.

Neben verschiedensten Sportartikelhändlern werden sich bei der Messe auch Firmen wie etwa KTM sowie Tourismusregionen und Freizeiteinrichtungen bis hin zu Campingplätzen präsentieren. „Natürlich wird da Niederösterreich ganz stark vertreten sein. Wir haben über 4.000 Sport- und Freizeitbetriebe und im Outdoor-Bereich alles zu bieten - von den Bergen bis hin zu Seen und Flüssen. Niederösterreich ist ein Outdoor-Paradies mit einem unmittelbaren Einzugsgebiet von rund 3,5 Millionen Einwohnern“, erklärt Gert Zaunbauer, Obmann der Fachgruppe „Freizeit- und Sportbetriebe“ in der Wirtschaftskammer NÖ.

1,6 von insgesamt 2,3 Milliarden Euro Sporthandelsumsatz mit Fahrrädern und Outdoor

Welche Bedeutung der Bereich Outdoor und Bike für den österreichischen Sporthandel spielt, unterstreicht Michael Nendwich, Vorsitzender der Berufsgruppe Sportartikelhandel: „Der Sportartikelmarkt ist nach Corona um 5,9 Prozent gestiegen und erwirtschaftet in Österreich einen Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro. Davon gehen über eine Milliarde rein auf den Fahrrad- und E-Bikekauf sowie weitere 600.000 Euro auf den Bereich Outdoor. Das zeigt, dass diese Messe den Puls der Zeit voll trifft, vor allem weil wir nach den Lieferproblemen während der Corona-Zeit jetzt wieder volle Lager haben“, sagt Nendwich. Und auch wenn der Online-Handel immer stärker werde, gerade im Sport- und Outdoorbereich sei es auch wichtig, Innovationen und neue Designs zu sehen und austesten zu können. „Online kann man diese Erlebnisse nicht abdecken.“

Auch der dreifache Radweltmeister Roland Königshofer ist bei der Messe mit im Boot - sowohl als Aussteller als auch als Vortragender und so nebenbei als „Zeiten-Geber“ für die WISBI-Stand-up-Paddel-Strecke. „Viele Menschen kaufen sich heute sehr teure E-Bikes. Die Räder entwickeln sich immer weiter, haben jetzt schon ABS, aber wer traut sich mit der Vorderbremse bremsen. Auch im E-Bike-Bereich spielen Fahrsicherheitstrainings und Aufklärung eine immer wichtigere Rolle. Das werden wir in Wieselburg vor Ort anbieten“, schildert Königshofer.

Schon fixierte Workshops & Vorträge

Neben dem Fahrsicherheitstrainings-Workshop mit Roland Königshofer sind folgende Workshops bereits fix:

Bouldern mit Jacopo Larcher und Barbara Zangerl

Das Leben in der Wand mit Jacopo Larcher und Barbara Zangerl

Physis & Psyche am Limit mit David Misch und Paul Ziller

Trailrunning mit Florian Grasel

Einsteiger-Kraulschwimmen mit Christian Bruckner

Improve your running - Lauftechnik verbessern mit Michael Levack

Eisschwimmen mit Josef Köberl

Foto-Tour mit Sportfotograf Stefan Voitl

Richtig laufen im Gelände mit Gerald Demolsky

Clever packen für mehrtägige Biketouren mit Barbara Pirringer

Anmeldungen und alle Infos sowie Teilnahmegebühren zu den Workshops ab sofort unter www.outdoor-messe.at

Dazu gibt es auch Vorträge und Shows:

Der Weg ist weiter als das Ziel 2.0 mit Christoph Strasser

In 10 Jahren um die Welt mit Florian Grasel

Eternal Flame mit Jacopo Larcher und Barbara Zangerl

Low to High Extremtriathlon mit Christian Bruckner

Die große Trail-Show mit Christine Thürmer

Am Weg mit Stefan Voitl

4000Erleben mit Marlies Czerny und Andreas Lattner

Trial Bike Show mit UCI Trails World Champion Thomas Pechhacker

BMX Show mit Pro Rider Senad Grosic

Die Vorträge sind kostenlos. Da bedarf es auch keiner Anmeldung.

Alle Infos und Online-Tickets im Vorfeld unter www.outdoor-messe.at

