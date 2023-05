Neuer Name - viel Tradition

Neu ist schon mal der Name „Land & Forst - Fachmesse für Land & Forstwirtschaft“, hinter dem sich viel Tradition der Wieselburger Messe verbirgt. Zum ersten Mal wird sie als eigene Fachmesse ausgetragen. Auf rund 70.000 m² Fläche wird die Leidenschaft zur Land- und Forstwirtschaft nicht nur erlebbar gemacht, sondern auch eine Fülle an Fachwissen und Informationen geboten.

„Wir freuen uns, erstmals unter der neuen Marke Land & Forst diese Messe als land- und forstwirtschaftliches Erlebnis für den bäuerlichen Familienbetrieb präsentieren zu können. Durch die Einbindung vielfältiger Angebote für Konsumenten übernimmt die Land & Forst auch die Funktion als Brückenschlag zwischen Produzent und Konsument“, betont Messe-Geschäftsführer Werner Roher.

Von „klimafitte Landwirtschaft“ bis „digital farming“

Das geschärfte Profil zeigt sich auch im Messeprogramm. Im Bereich Landwirtschaft setzt die Messe auf topaktuelle Themen wie klimafitte Landwirtschaft, Energieeffizienz, Tierwohl, Eigenversorgungsgrad und Digitalisierung. Im Zusammenspiel mit der Innovation Farm gibt es eine österreichweite - wenn nicht sogar europaweite - Premiere: Sieben Roboter aus der Innenwirtschaft, Außenwirtschaft sowie der Acker- und Feldarbeit werden vor Ort Live-Demonstrationen zeigen. „Zudem präsentieren namhafte Landtechnik-Aussteller die neuesten Innovationen. Ein besonderes Highlight: Am Samstagnachmittag stellen sich acht alternative-kreative-innovative Landwirtschaftsbetriebe vor. Unter ihnen ist Österreichs größter Milchviehbetrieb, der drei Millionen Liter Milch im Jahr produziert“, weiß Verkaufsleiter Gerhard Blabensteiner.

Die besten Holzsportler Europas zu Gast

Auch im Bereich Forstwirtschaft, in dem sich die Messe Wieselburg in den vergangenen Jahren schon als Kompetenzzentrum bewiesen hat, werden die Schwerpunkte weiter ausgebaut. Schon am ersten Messetag widmet sich der „Waldgipfel“ den Themen „Innovation, Bildung und Wertschöpfung“. Auch das Forsttechnikzentrum wurde thematisch aktualisiert und präsentiert sich mit topaktuellen Innovationen und Live-Vorführungen. Ein großer Themenschwerpunkt widmet sich der Brennholzerzeugung.

So wie bereits im Vorjahr macht auch der Eurojack, die Europameisterschaft der Holzsportlerinnen und Holzsportler, wieder Station bei der Messe. Am Donnerstag und Freitag gibt es Showvorführungen, ab Samstag finden dann die Bewerbe der Europameisterschaft statt.

Kulinarik unter freiem Himmel

Das Thema Grillen erfreut sich enormer Beliebtheit und nimmt mittlerweile einen wesentlichen Stellenwert in der Food-Branche ein. Die Grill & BBQ Outdoor bietet im Rahmen der Messe ein österreichweit einmaliges Fachevent mit einem umfassenden Ausstellerfeld. In der Europa-Halle sowie auf der Freifläche vor den Hallen 3, 5 und 7 findet sich alles, was das Herz von Grillfans höherschlagen lässt: von Grillgeräten über Zubehör bis hin zu Lebensmitteln. Ein besonderer Schwerpunkt wird dem Bereich Outdoorküchen gewidmet.

NV-Forum wird zur Festhalle mit Bühne

Auch die Geselligkeit und Gemütlichkeit sollen bei der Messe nicht zu kurz kommen. Dafür wird das NV-Forum zur Festhalle mit Bühne mit Programm von Donnerstag bis Samstag jeweils bis 23 Uhr.

Am Donnerstag sorgen ab 19 Uhr die Lauser für Stimmung, am Freitag sendet Radio NÖ ab 16 Uhr eine Radio 4/4-Sendung live von der Messe mit den musikalischen Gästen Edelmann und Hanna Kuntner, ehe ab 19 Uhr die Gruppe „Night Rider“ auftreten wird. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils ab 11 Uhr einen Frühschoppen mit „Die Waldsteiner“ (Samstag) und der Stadtmusikkapelle Wieselburg (Sonntag). Samstagabend spielt ab 19 Uhr die Gruppe „VanVoice“ auf, am Sonntag bilden die „Holzkogl Buam“ ab 14 Uhr den musikalischen Abschluss der Messe.

Zwei weitere von der Messe organisierten Wettbewerbe werden auch etwas fürs Auge: Beim Traktor-Pulling (Samstag, 17 Uhr) sucht die Messe das „Mostviertler Muskelpaket“ - es gibt dabei sowohl einen Einzel- als auch einen Teambewerb. Und am Freitag, 2. Juni, findet um 18 Uhr auf der Hauptbühne das Finale der besten fünf Kandidatinnen für das Cover-Model für die Land & Forst 2024 statt.

Der Titel "Mostviertler Muskelpaket" wird am Samstag, 3. Juni, um 17 Uhr vergeben. Foto: www.weinfranz.at

Alle Infos:

Land & Forst - 1. bis 4. Juni, täglich von 9 bis 17 Uhr

Eintrittspreise ab 14 Jahren: 10 Euro. Ermäßigte: 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei. Dauerticket: 18 Euro.

www.landundforst-messe.at

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.