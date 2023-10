Wegen Teuerung: Bio-Messe Wieselburg wird verschoben

Herausforderungen aufgrund der aktuellen Teuerung, steigende Energie- und Personalkosten machen auch vor dem Biomarkt nicht halt. Dies wirkt sich auch im Messewesen, konkret auf die Bio-Messe in Wieselburg, aus.

Eine Zahl an bisheriger Stammaussteller konnte ihre Messeteilnahme nicht rechtzeitig zusagen, weshalb die für den 11. und 12. November geplante Veranstaltung der Messe Wieselburg GmbH auf das Jahr 2024 verschoben werden muss. „Trotz intensiver Bemühungen und großen Engagements des Messeteams war es bedauerlicherweise nicht möglich, ausreichend Aussteller-Partner zu gewinnen, um unseren Besuchern das gewohnt vielfältige und umfangreiche Ausstellungsangebot bei Bio- und nachhaltig erzeugten Produkten zu präsentieren. Die Bio Österreich liegt uns am Herzen und wir möchten auch zukünftig als Veranstalter im Bereich Bio-Produkte aktiv sein“, meint Geschäftsführer Werner Roher von der Messe Wieselburg GmbH.

Gleichzeitig mit der Verschiebung wurde seitens der Messe Wieselburg begonnen, die Bedürfnisse der Aussteller neuerlich zu hinterfragen und das Konzept der Messe anzupassen, um die Bio-Messe im kommenden Jahr in einem neuen Gewand zu präsentieren und eine noch stärkere Marktpositionierung für die Zukunft zu erlangen. „Wir sind bereits mit unseren bestehenden Ausstellern in Kontakt, um Anregungen und Verbesserungen in die nächste Ausgabe der Bio Österreich einfließen zu lassen. Wir wollen das bestmögliche Messeformat für die Aussteller schaffen, damit diese erfolgreich an der Messe teilnehmen können“, so Projektleiterin Barbara Völkl.

Der Termin für die Bio-Messe in Wieselburg im kommenden Jahr wird so schnell wie möglich kommuniziert.