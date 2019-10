Maria Patek, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourimus, eröffnete am Freitag erstmalig die Wieselburger "Bau & Energie"-Messe und verlieh im Zuge dessen zahlreiche Umweltzeichen an nationale und internationale Unternehmen - darunter auch an die Firma Eurotoner aus Persenbeug sowie an den Alpenverein Gebirgsverein aus Gloggnitz für die mustergültige Bewirtschaftung der Gloggnitzer Hütte. Die Messe selbst hat in Wieselburg noch am Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

"Ich bin begeistert. Die Messe Wieselburg war mir ein Begriff. Sie kennt man in ganz Österreich. Aber so eine professionelle und innovative Leistungsschau zum Thema modernen, ökologisch sinnvollen und nachhaltigen Hausbau hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet", betonte Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek bei der Eröffnung am Freitag.

Die "Bau & Energie"-Messe in Wieselburg präsentiert aktuelle Themen aus den Bereichen Bauen, Energie und Wohnen, im besonderen Fokus auf Gesundheit und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bietet die „Bau & Energie“ rund 180 Aussteller mit Produkten und

Dienstleistungen aus den Bereichen Hausbau, Renovieren, Heizung und Energie, Einrichtung, Sanitär & Wellness, Bautischlerarbeiten, Finanzierung, Solar und Photovoltaik.

Bau g'sund



„Bau g’sund“ lautet ein Schwerpunkt in diesem Jahr, denn den Großteil des täglichen Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen und

sind dort physikalischen, chemischen und biologischen Risikofaktoren ausgesetzt. Die Umwelteinflüsse wirken sich

zunehmend belastend auf Gesundheit und Wohlbefinden aus, wie zahlreiche Studien belegen. 80 Prozent der belastenden

Einflüsse spielen sich aber in den eigenen vier Wänden ab und können daher in hohem Maße eigenverantwortlich

beeinflusst und gestaltet werden. Die Baubiologie bietet Antworten und Lösungen, wie Risiken aus dem Umfeld von

Bauen, Wohnen und Arbeiten vermieden oder reduziert werden können. In Zusammenarbeit mit dem baubiologischen

Institut wird heuer im Ausstellungs- aber auch im Vortragsprogramm großes Augenmerk auf Baubiologie und gesundes,

nachhaltiges und ökologisches Bauen und Wohnen gelegt.

Hochinteressante Vorträge zu den Bereichen „Grundstücksund

Bauplatzuntersuchungen“, „Gesundheitsfördernde Wirkung der Strahlungswärme“ oder „Gesunde Farben und

Anstriche“… vervollständigen das Angebot.

MUGLI: Mehr Grün in der Stadt

Die großen Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität spielt auch auf der „Bau & Energie“ eine

wesentliche Rolle. So werden innovative Ideen vorgestellt, eine davon ist MUGLI: MUGLI – ein rundum begrünter

Showcontainer – steht derzeit prominent vor dem NV-Forum (Halle 3) der Messe Wieselburg. Der „urbane Mini-

Dschungel“ gehört zu GRÜNSTATTGRAU, dem Innovationslabor für Bauwerksbegrünung: er ist mobil, urban, grün,

lebendig, innovativ – dafür steht auch sein Name, MUGLI. Seine Mission: Österreichs Gebäude „grüner“ zu machen und

damit zur Klimawandelanpassung beizutragen. MUGLI ist gleichzeitig Experimentier- und Erlebnisraum, informiert,

begeistert und reist durch ganz Österreich.

Virtual Reality auch beim Bauen

Zunehmend an Bedeutung gewinnt für den Hausbau, die Planung oder den Einrichtungsbereich auch das Thema „Virtual

Reality“. Gemeinsam mit dem ecoplus bau.energie.umwelt Cluster Niederösterreich wird die einmalige Möglichkeit

geboten, den Bauplan mittels VR-Brille dreidimensional zu erleben! Bauherren und Baufrauen sind oft keine ExpertInnen

beim räumlichen Vorstellen von zweidimensionalen Plänen. Mittels VR-Brillen kann ein visuelles Erleben der

Gebäudeplanung erreicht werden.

Weiterhin großes Augenmerk wird auf ein fachlich hochstehendes Vortrags- und Rahmenprogramm gelegt. Hier wird eine

geballte Ladung an Zusatzinformation geboten, die man sich nicht entgehen lassen darf.

Altbausanierung, Photovoltaik, E-Mobilität, Energieeffizienz oder die richtige Heizungsanlage stehen hier ebenso auf

dem Programm wie Vorträge zu den Themen „klimapositive Gartengestaltung“ oder „Hausplanung – Der (fast) perfekte

Grundriss“.

Gut & günstig!

Ganz neue präsentiert die „Bau & Energie“ einen Restpostenverkauf der Sonderklasse. Auf knapp 500 m² finden

Heimwerker alles was das Herz begehrt. Die Firma Lagerrest.at bietet über 25.000 Kleinteile für Werkstatt Haus und

Garten an. Entdecken Sie Produkte vieler Top-Marken zum absoluten Best-Preis!

Die "Bau & Energie" in Wieselburg ist noch am Samstag und Sonntag, 19./20. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet.