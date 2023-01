Orthodoxe Weihnachten in Scheibbs

Werbung

Nach zweijähriger Pause fand heuer wieder der Dreikönigsritt durch das Scheibbser Stadtzentrum statt. Den Abschluss dabei bildete heuer eine besondere Messfeier. Denn auf Einladung des Vereins „Brücke Scheibbs“ hielt Vater Juri, ein orthodoxer ukrainischer Priester aus der Ukraine, der aus Wien gekommen ist, nach Begrüßung durch Stadtpfarrer Anton Hofmarcher, Kaplan Alexander Fischer und Bürgermeister Franz Aigner einen Gottesdienst nach dem ukrainisch-orthodoxen Ritus. Die Ostchristen – so auch die Ukrainer – feiern ihr Weihnachtsfest nach dem julianischen Kalender erst am 7. Jänner.

Die musikalische Gestaltung oblag dem mitgereisten ukrainischen Chor und einer Scheibbser Gesangsgruppe. Das Programm wurde durch Soloauftritte von Michael Gallistl aus Gaming (mit dem Hallelujah von Leonard Cohen) und von Jana Kucerenko aus dem Lehenhof (mit einem ukrainischen Weihnachtslied) abgerundet. Den Ausklang bildete Stille Nacht, das auf Deutsch und Ukrainisch gemeinsam gesungen wurde.

Nach dem Gottesdienst fand im Lehenhof ein festliches Weihnachtsessen statt, an dem auch Bürgermeister Aigner, Kaplan Fischer und Vater Juri teilnahmen und sich von der guten und gelösten Stimmung der Bewohnerinnen und Bewohner des Lehenhofs und ihrer Kinder persönlich überzeugen konnten. Seit nunmehr zehn Monaten warten diese auf das Ende des Krieges in der Ukraine und ihre mögliche Rückkehr in ihre Heimat.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.