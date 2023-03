Solidarität der Metaller bei Treffen in Purgstall

Dass die Metallverarbeitungsbetriebe der Region auch in schwierigen Situationen zusammenhelfen, wurde bei einem „Sonder-Metaller-Stammtisch“ in Purgstall sichtbar. Das Sozialunternehmen Social Business Service steht nach einem Großbrand vor der Herausforderung, den Betrieb am Laufen zu halten.

„Wir haben diesen Sonder-Metaller-Stammtisch einberufen, um darüber zu sprechen, wie wir dem Unternehmen helfen können. Ich bin stolz auf die vielen regionalen Unterstützungsangebote“, betonte Eisenstraße-Themenfeldsprecher Markus Felber.

