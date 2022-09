„Auf der Bühne zählt nur Vollgas!“: Gaminger bei "Voice of Germany"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Freitag gehen die Blind Auditions der Castingshow „The Voice of Germany“ in die sechste Runde. Dabei mischt sich ein bekanntes Gesicht unter die musikalischen Talente der 12. Staffel. Bühne frei für Michael Gallistl: Der Gaminger stand 2015 beim NÖN-Talent zum ersten Mal im Rampenlicht und zeigte 2021 erneut sein musikalisches Können auf derselben Bühne. Nun tauschte der Sänger diese gegen ein riesiges Studio mit hunderten Scheinwerfern, Kameras und einem Millionenpublikum vor den Fernsehern.

„Es ist das Highlight meiner Karriere.“

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl dabei zu sein“, zeigt sich der Musiker überglücklich über das Abenteuer. Mit der Teilnahme an der Fernsehshow geht für den Musiker ein Traum in Erfüllung: „Es ist das Highlight meiner Karriere.“

Um die größten Talente unter 20.000 Bewerbern zu finden, laufen im Hintergrund bereits seit März zahlreiche Vorrunden ab, über deren Hürden sich der Gaminger kämpfte. Und dann hieß es Warten. „Das ewige Warten war furchtbar“, erinnert sich der Sänger zurück. Ganze vier Wochen lang musste er zittern, bis mitten unter der Arbeit der erlösende Anruf kam. „Als mir die Person am Telefon gesagt hat, dass ich bei den Blind Auditions dabei bin, bin ich aufgesprungen und hab gejubelt“, verrrät Gallistl.

Somit gehört der Sänger zu den 140 glücklichen Kandidaten, die den vier prominenten Coaches Mark Forster, Rea Garvey, Peter Maffay und Stefanie Kloß ihre Stimme präsentieren dürfen. Mit „Castle on the Hill“ von dem Sänger Ed Sheeran will sich Michael Gallistl in die Herzen der Juroren singen.

Der spannende Moment im Rampenlicht

Am großen Tag in Berlin drückten seine Mama und fünf Freunde dem Sänger im Studio die Daumen. „Ich war extrem nervös. Ständig gab es Backstage neue Countdowns, bis es endlich losging“, beschreibt er den Moment kurz bevor sich das Tor zur Bühne öffnete.

„Bei meinem Auftritt war ich wie in Trance. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, konnte es aber trotzdem genießen. Sowas erlebt man nur einmal im Leben“, lässt Gallistl seinen Moment im Rampenlicht Revue passieren. Auch an seine Interaktion mit den Coaches denkt der Musiker gerne zurück: „Man ist natürlich aufgeregt, wenn man mit so berühmten Menschen redet, aber alle Coaches waren extrem sympathisch und witzig.“

„Mein größtes Ziel ist es von der Musik zu leben.“

Trotz seiner gesammelten Bühnenerfahrung musste sich der Gaminger erst an die Kameras und den Stress gewöhnen, den eine Fernsehproduktion mit sich bringt: „Man wird permanent von allen Seiten gefilmt und geschminkt. Für die Show muss alles perfekt sein.“

Mit der Teilnahme kommt Gallistl seinem Traum ein Stück näher: „Mein größtes Ziel ist es von der Musik zu leben.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.