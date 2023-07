Purgstaller ist sechstschönster Mann Österreichs

NÖN: Worum geht es bei dem Bewerb „Mission Austria“, an dem Sie teilgenommen haben?

Andreas Wenighofer: Er hat sich aus dem Bewerb um den Titel Miss und Mister Austria entwickelt, mit etwas verändertem Fokus: Es geht nicht um reine Schönheit, sondern um das Gesamtpaket, Allgemeinwissen, Umgangsformen und Auftreten.

Wie entstand die Idee, dass Sie sich für „Mission Austria“ bewerben?

Wenighofer: Ich habe mich schon immer für Sendungen wie „Austria's Next Topmodel“ interessiert und habe mir überlegt, wie es sein müsste, über einen Laufsteg zu gehen oder Fotoshootings zu machen. Ich war schon mehrmals Statist bei Filmaufnahmen und habe es sehr genossen, obwohl es anstrengend war.

Wie ist die tatsächliche Bewerbung abgelaufen?

Wenighofer: Ich habe mich online beworben und musste einige Fragen beantworten und Bilder senden. Ich hatte eigentlich gar nicht erwartet, dass ich in die nähere Auswahl kommen würde, aber ich nehme an, meine Antworten haben ihnen gefallen. Zum Beispiel die, dass mir mein Land am Herzen liegt und ich es vertreten möchte. Schließlich bin ich unter den 2.600 Bewerbern unter die ersten 50 gekommen. In der nächsten Runde waren es dann nur noch zwanzig und ich war wieder dabei.

Wie ging es dann weiter? Wie bei Austria's Next Topmodel?

Wenighofer: Nein, so darf man sich das nicht vorstellen. Wir waren eine Woche bei einer sogenannten Mission-Austria-Akademie im Mühlviertel und haben dort Shootings, Laufsteg-Training und Interview-Training gemacht. Das war sehr interessant und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann bin ich leider als Sechster ausgeschieden. Nur die fünf Besten durften auf die Shooting-Reise nach Montenegro.

Waren Sie enttäuscht, ausgeschieden zu sein?

Wenighofer: Irgendwie schon, ich wäre gern bei der Reise dabei gewesen. Obwohl ich am Anfang schon freudig überrascht war, dass ich überhaupt dabei war, hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und ich wäre gern noch weiter gekommen. Vielleicht ist es aber doch besser, denn von den Gewinnern wird erwartet, dass sie sich viel Zeit für repräsentative Aufgaben nehmen. Und das hätte sich mit meinem Beruf als Unteroffizier nur schwer vereinbaren lassen.

Dem Mission-Austria-Bewerb wurde vorgeworfen, sexistisch zu sein. Was sagen Sie dazu?

Wenighofer: Das habe ich nicht so empfunden. Für die Frauen ist der Druck sicher höher, weil es bei allen Bewerben und Modellagenturen mehr Frauen gibt. Aber jeder, der mitmacht, weiß, worauf er sich einlässt.

Wie denken Sie im Nachhinein über diese Zeit?

Wenighofer: Es war auf jeden Fall eine große persönliche Bereicherung und eine spannende Erfahrung für mich. Besonders das Interview- und Kommunikationstraining hat mich sehr weitergebracht. Ich bereue es auf keinen Fall, dass ich teilgenommen habe. Ich bin 27, bis 28 kann man sich bewerben. Vielleicht versuche ich es im nächsten Jahr noch einmal.