Mit der NÖN am Öko-Kirtag .

Freunde und Bekannte treffen, informieren und gustieren am Ökö-Frühlingskirtag in Oberndorf. Das Beste: Trotz regnerischer Wettervorhersage herrschte schönes Frühsommerwetter - was zahlreiche Besucher aus Nah und Fern nach Oberndorf zog.