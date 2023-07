Scheunenfest Zarnsdorf

Bei bestem Sommerwetter feierte die Freiwillige Feuerwehr Zarnsdorf die 47. Ausgabe des Scheunenfestes am Wasserrad. Eingeleitet wurde das Feierwochenende traditionell mit dem Bieranstich am Freitagabend. Der Zarnsdorfer Feuerwehrkommandant Andreas Hinterberger durfte zahlreiche Ehrengäste mit Bürgermeister Friedrich Salzer begrüßen. Im Anschluss heizten die „Ötscherland Buam“ die Tanzfläche im Bierzelt an. „DJ Dav“ sorgte sowohl am Freitag als auch am Samstag für beste Partystimmung bei den meist jungen Besuchern im Diskobereich. Zudem wurde der Samstagabend von „Alpenfeuer“ musikalisch umrahmt. Am Sonntag konnten sich Besucher über musikalische Unterhaltung vom Blasmusikverein Steinakirchen, den „Kronwildkrainern“, „Mostviertel Power“, den „Ötscherland Buam“ und „Alpenfeuer“ freuen. Die Feuerwehr Zarnsdorf kann auf ein erfolgreiches Feierwochenende zurückblicken.

„Es sind die vielen Leute auch außerhalb der Feuerwehr, die mithelfen und so das Scheunenfest zu etwas ganz Besonderem machen.“ Zarnsdorfer Feuerwehrkommandant Andreas Hinterberger