Am Donnerstag fand in der Buchhandlung Widhalm eine Lesung mit Thomas Bruckner statt. Das Buch „Wundersuche – von Heilern, Geblendeten und Scharlatanen“ thematisiert die gleichermaßen fesselnde wie irritierende Welt der Wunderheiler und jener, die sich als solche ausgeben.

Als bei Thomas Bruckner ein Gehirntumor diagnostiziert wird, entscheidet er sich vorerst gegen die von den Ärzten empfohlene Operation. Er möchte alternativen Heilmethoden eine Chance geben. Seine Reisen führen ihn vom bodenständigen Heiler im Nachbarort über Voodoo-Priester in Togo, Geistchirurgen auf den Philippinen, Schamanen in Bulgarien, Teufelsaustreibern in Ghana bis hin zum weltweit bekanntesten Medium, João de Deus in Brasilien.

Auf seiner persönlichen Suche nach Genesung begegnet er einer Vielzahl von Menschen, die behaupten, außergewöhnliche Fähigkeiten in sich zu tragen, und von denen einige einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen.