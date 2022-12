Skisaison in Niederösterreich ist eröffnet

Die Mitgliedsbetriebe hätten die zuletzt tiefen Temperaturen sehr gut für die Beschneiung nutzen können, sagte Michael Reichl, Vorsitzender der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer der Skiarena Jauerling. Somit könne es im Mostviertel, in den Wiener Alpen und im Waldviertel mit dem Skibetrieb losgehen. "Bis Weihnachten werden in Niederösterreich voraussichtlich sieben Seilbahn- und zusätzlich elf Schleppliftbetriebe geöffnet sein."

Am Freitag sollen die Annaberger Lifte, das Schidorf Kirchbach und die Skiarena Jauerling den Betrieb aufnehmen, am Samstag die Aichelberglifte Karlstift, Arralifte Harmanschlag, die Erlebnisalm Mönichkirchen, Gemeindealpe Mitterbach, die Ötscherlifte, der Maiszinken Lunz am See, der Semmering Happylift und die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen (am Wochenende 17./18. Dezember gibt es Tag- und Nachtbetrieb), Turmkogel Puchenstuben, die Königsberglifte, Wexl Arena St. Corona am Wechsel sowie die Wunderwiese Puchberg am Schneeberg (das Kinderskiland ist am Wochenende geöffnet).

Der in diesem Jahr erstmals organisierte "Kids Day" zur gemeinsamen Saisoneröffnung steigt am Heiligen Abend. Am 24. Dezember stehen für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren als Einstimmung auf wintersportliche Weihnachtsferien im Bundesland nach Online-Voranmeldung mehr als 3.000 kostenlose Tickets zur Verfügung. Folgende Skigebiete machen nach Stand vom Mittwoch mit: Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Hochkar Bergbahnen, Königsberglifte, Ötscherlifte, Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen und Wexl Arena St. Corona am Wechsel. "Niederösterreich ist das Familienskiland des Ostens", betonte Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

