Lunz: Emil steht schon in den Startlöchern

Mit Emil wird in Lunz am See ein völlig neues Mobilitätsangebot geschaffen. „Derzeit haben wir bereits 18 ehrenamtliche Fahrer und 60 Mitglieder mit an Board, diese werden aktuell auf das Elektorauto eingeschult“, erklärt Vizebürgermeister und Obmann des Vereins Johann Strohmayer.

Emil wird künftig im Pfarrgemeindegebiet von Lunz von 7 bis 18 Uhr wochentags unterwegs sein und Vereinsmitglieder an ihr Wunschziel bringen. Ob zum Einkaufen oder zum Arzt oder auch zu Freizeitaktivitäten. Personen mit Pflegestufe dürfen nur in Begleitung mitfahren. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro pro Jahr. Fahrten innerhalb der Gemeinde kosten 1,80 Euro, nach Göstling oder Gaming vier Euro und nach Scheibbs sieben Euro.

Um den Fahrtendienst ins Rollen zu bringen, gewährte die Gemeinde dem Verein eine Anschubförderung von 3.500 Euro für dieses Jahr. Danach wird der Verein mit 500 Euro Jahresbeitrag unterstützt.