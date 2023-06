Emil kurvt bald durch Lunz am See

Parteiübergreifend. Beim neuen Mobilitätsprojekt ziehen alle drei Parteien in Lunz an See an einem Strang. Im Bild die Vorstandsmitglieder des Vereines (von links): Wolfgang Fuchs (FPÖ), Johann Strohmayer (ÖVP) und Jutta Thomasberger (SPÖ)

Foto: Gemeinde Lunz am See