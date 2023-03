„Emilia“ soll in Scheibbs ab Mitte Mai fahren

Seit 1. Juli des Vorjahres gibt es in Purgstall das Ortstaxi „Emil“. Das E-Mobil mit ehrenamtlichen Fahrer ist bestens gebucht. Dieses Modell soll ab Mitte Mai nun auch in Scheibbs umgesetzt werden.

„Es ist bei uns ein neuer Verein in Gründung, der unter Federführung von Walter Reiterlehner diesen ehrenamtlichen Fahrtendienst betreiben will. Die Gemeinde wird diesen Verein mit dem Ankauf eines E-Autos unterstützen, wobei der Verein den Strom und die Versicherung selbst bezahlen muss. Wie wir das finanziell abwickeln, muss erst im Detail geregelt werden. Aber als Gemeinde freuen wir uns, dass sich hier zahlreiche ehrenamtliche Fahrer gemeldet haben, die einen Teil ihrer Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen“, freut sich Bürgermeister Franz Aigner und bedankt sich bei Stadtrat Joseph Hofmarcher (BUGS) sowie den Gemeinderäten Franz Schagerl (ÖVP) und Zoltan Tuzson (SPÖ) für ihre tatkräftige Mitwirkung.

Heißen wird der neue Fahrtendienst in Scheibbs „Emilia“. „Dieser Name hat in den Ausschüssen großen Zuspruch bekommen und ist somit quasi das weibliche Pendant zum Purgstaller Emil“, verrät Hofmarcher.

Der Ankauf des E-Autos, ein Kia e-Soul um rund 45.000 Euro beim Autohaus Zellhofer in St. Georgen/Ybbsfeld, wurde in der Stadtratssitzung am Dienstag beschlossen. Die Gemeinde erhält dafür eine 50 %- Förderung aus dem kommunalen Investitions-Paket. Beim Mobilitätstag in Scheibbs am 15. April soll Emilia einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert werden.

