Letzter Öffnungstag bei Billa in Scheibbs vor Umbau

1986 hat Billa ihre Filiale in der Erlaufpromenade in Scheibbs eröffnet. Heute, Mittwoch, 14. Juni, hat sie diese geschlossen - allerdings nur für vorerst sechs Monate. Ab Ende November erwartet die Kunden dort eine neue, vollkommen modernisierte Billa-Filiale mit einer verbesserten Produktauswahl auf allerdings weiterhin unter 1.000 m² Verkaufsfläche. Der Abbruch der alten Filiale soll in den nächste Wochen in Angriff genommen werden.

Errichtet wird ein modernes Gebäude auf Ebene des Bahnhofsplatzes samt Tiefgarage. Der Eingang wird über den Bahnhofsplatz sein. Die Parkplätze des Oberdecks und der Tiefgarage sollen sowohl vom Bahnhofsplatz als auch der Erlaufpromenade erreichbar sein.

Diskussionsthema in der Scheibbser Gemeindepolitik war zuletzt die dadurch rund um die neue Billa-Filiale entstehende Verkehrsregelung. Denn die jetzt bestehende Einbahnregelung auf der Erlaufpromenade in Richtung Polizei soll bis Höhe der bestehenden Einfahrt aufgehoben werden. Gleichzeitig werden die dort aktuellen Schrägparkplätze aufgelassen, von der Stadtgemeinde ins öffentliche Gut übernommen und die Straße entsprechend verbreitert.

„Autofahrer müssen keine Schleife durch die Gassen drehen“

„Wir haben uns im Bauausschuss auf Wunsch von Billa entschieden, die Einbahnregelung bis zur künftigen Ein- und Ausfahrt der neuen Tiefgarage aufzuheben. Damit vermeiden wir, dass alle wegfahrenden Autos die Schleife rund um die Erlaufpromenade, die Bahngasse und die Lastenstraße fahren müssen“, erläuterte ÖVP-Stadtrat Werner Ratay in der jüngsten Scheibbser Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.

„Das ist eine deutliche Verschlechterung der Verhältnisse für Fußgänger und Radfahrer. Vor allem auch weil die Verkehrsdichte dort enorm zunehmen wird und es zu erhöhten Unfallrisiken kommt. Die Schleife hätte für alle Verkehrsteilnehmer Sinn gemacht“, kritisierte BUGS-Stadtrat Joseph Hofmarcher, der als einziger auch im Bauausschuss schon gegen die Einbahnregelung gestimmt hatte.

Zusätzliche Schutzwege sollen kommen

Nicht ganz so kritisch sieht die SPÖ das Thema. Dennoch plädiert Gemeinderat Adolf Wagner strikt für die Errichtung zusätzlicher Fußgänger- und Radfahrerschutzwege. „Diese Option wird aktuell von einem Sachverständigen des Landes geprüft. Von Seiten der Gemeinde sprechen wir uns für zusätzliche Schutzübergänge aus“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Franz Aigner.