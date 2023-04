Pfarrtheater Purgstall: Putzfee als Ermittlerin

Raumpflegerin Lily Pfeifer (Uli Kirchberger) ist bestens über alles im Bilde, was sich in der Firma Meindl & Co abspielt. Kein Wunder, dass sie es ist, die bei ihrer Arbeit im Büro über eine Leiche stolpert.

Dass sie sich in die Ermittlungen von Hauptkommissar Berger einmischt, macht dessen Arbeit nicht leichter. Verdächtige gibt es genug, neben den Indizien verschwindet plötzlich auch die Leiche, und kein Geheimnis bleibt ungelüftet.

Wie dieser turbulent-witzige Kriminalfall gelöst wird, wird nicht verraten. Wer eine der noch ausstehenden fünf Vorstellungen von „Keine Leiche ohne Lily“ im Pfarrheim besucht, erfährt mehr.

Weitere Vorstellungen am Samstag, 22. April, Freitag, 28. April und Samstag, 29. April, jeweils 20 Uhr, Sonntag, 23. April und Sonntag, 30. April, jeweils 18 Uhr.

