Halli-Galli, Most und mehr in Wang

Obwohl es der Wettergott mit der Landjugend als Veranstalter nicht allzu gut meinte, war die Halle im Haus „Kompanoed“ mehr als voll ausgelastet, sehr zur Freude von Obfrau Victoria Halbartschlager und Obmann Matthias Halbartschlager. Von elf eingereichten Mosten kamen fünf ins Finale, wo der Most von der Familie Kern aus Steinakirchen als Sieger hervorging. Platz zwei ging an die Familie Ebner aus Buch. Damit die Mostkost-Veranstaltung ihrem Motto „Halli-Galli – Most und mehr“ gerecht wurde, gab es verschiedene Bars sowie eine Mostzielrutsche. Für den musikalischen Teil sorgten der Blasmusikverein Steinakirchen und die Band „Schnopsidee“. Traditionelle Grillspeisen und selbst gemachte Mehlspeisen versüßten den Besuchern diesen regnerischen Tag.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.